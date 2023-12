Švedska 'kraljica smeti' obtožena največjega zločina proti okolju

Po poročanju britanskega Guardiana so med preiskavo ugotovili škodljive ravni arzena, dioksinov, svinca, cinka, bakra in naftnih derivatov. Temu je bilo očitno izpostavljeno tudi prebivalstvo švedske prestolnice. Pred tremi leti so bili deli Stockholma oviti v dim, ki ga je povzročil požar na zapuščenem smetišču, ki ga upravlja podjetje.

Pod drobnogledom sta uspešna podjetnica Bella Nilsson – ki se je pred tem okronala za "kraljico smeti" in je medtem spremenila ime v Fariba Vancor – in njen nekdanji mož Thomas Nilsson. Očitajo jima nezakonito ravnanje, zaradi česar naj bi se zgodilo več požarov strupenih odpadkov, izpostavljeni pa so bili okoliški prebivalci. Vseh 11 obtoženih krivdo zanika.