Kraljičin pogreb: več kot 2000 gostov, milijoni na ulicah, milijarde pred TV zasloni

Na tisoče ljudi je v zadnjih dneh po več ur vztrajno čakalo v dolgi koloni, da bi se poklonili pokojni kraljici Elizabeti II. Čakalna vrsta se je za javnost zaprla v nedeljo pozno zvečer. Čez noč so se v središču Londona začele zbirati množice ljudi, nekateri so v pričakovanju kraljičinega pogreba kampirali na prostem.

Država je od smrti kraljice, ki je v 97. letu starosti umrla na svojem gradu Balmoral na Škotskem, v obdobju žalovanja in v prestolnico London so se v zadnjem tednu zgrinjale množice ljudi iz vse države, pa tudi iz tujine, ki so se ji želeli pokloniti. Kralj Karel III. je ob tem dejal, da je bil ganjen nad številom ljudi, ki so se prišli poklonit njegovi materi. "V zadnjih 10 dneh sva bila z ženo tako globoko ganjena zaradi številnih sporočil sožalja in podpore, ki sva jih prejela iz celega sveta."