Kraljičino poslednjo pot si je ogledalo kar 5 milijonov ljudi

V prvi minuti po aktiviranju transponderja letala je 6 milijonov ljudi poskušalo klikniti let, na katerem je bila kraljica. To je povzročilo izjemno obremenitev za platformo Flightradar24, ki je presegla celo tisto, ko je ameriška predstavnica Predstavniškega doma ZDA Nancy Pelosi odletela v Tajvan.

Spletna stran Flightradar24 navaja, da so sicer pričakovali precejšnjo gledanost, vendar ne tako hitro po vzletu. Približno 600.000 uporabnikov je lahko uspešno sledilo letu, preden se je stabilnost spletne strani močno poslabšala.

Skupaj so obdelali približno 76 milijonov zahtev, povezanih z letom. To vključuje vsako dejanje uporabnika, kot je klik na ikono leta, klik na informacije o letalu ter prilagajanje nastavitev. Kljub temu da je bila platforma tako močno obremenjena, je zadnji let kraljice Elizabete bil daleč najbolj spremljan let vseh časov na Flightradar24 in bo najbrž prvo mesto zasedal še dolgo časa.