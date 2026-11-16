Krampuse napadli s kamenjem in jih vlekli za rogove

Na sobotnem sprevodu krampusov v Ansfeldnu v Zgornji Avstriji je sodelovalo 15 skupin s skupno 240 nastopajočimi. Med približno 1500 obiskovalci so bile tudi številne družine z otroki. Toda prireditev se je okoli 18.50, po nastopu komaj osmih skupin, nenadoma končala.

"Česa takega še nisem doživel, pa že dvanajst let sodelujem na sprevodih krampusov," je za avstrijski Kronen Zeitung povedal 25-letni Fabian Hasenleitner, vodja skupine Hoizknecht Teifin.

Po njegovih besedah je skupina od 40 do 50 mladih v krampuse metala kamenje. Eden od napadalcev naj bi njegovemu kolegu skočil na hrbet, drugega pa so vlekli za rogove maske.

"Poskušali smo se pogovoriti z njimi, vendar niso prenehali. Razmere so se tako zaostrile, da smo morali zaradi varnosti prekiniti sprevod ter poklicati policijo in reševalce," je pojasnil Hasenleitner.

Kaj je sprožilo nasilje, za zdaj ni znano. Na kraj so prišle tri policijske patrulje, policisti pa so popisali več mladostnikov.

Župan Ansfeldna Christian Partoll je nasilje obsodil in poudaril, da tradicionalne prireditve ne smejo postati prizorišča nasilja in nespoštljivega vedenja.

Organizatorji so nad razpletom pretreseni. "To je bil naš prvi dogodek v sezoni. Pripravljali smo ga od poletja ter vložili ogromno časa in denarja. Vsi smo precej na tleh," je povedal Hasenleitner.