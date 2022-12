Kranjski županski kandidat Bajec zadovoljen s potekom volilne kampanje

Kot je ob bližajočem se zaključku volilne tekme povedal kandidat Ivo Bajec, so njegovi občutki dobri. "Še vedno mislim, da bom jutri župan," je dejal. Vesel je, da je bila volilna kampanja mirna, brez težav in nizkih udarcev. To je še posebej pomembno, ker se bo treba v ponedeljek ne glede na izid usesti skupaj in začeti delati s skupnim ciljem v korist Kranja, je pojasnil.