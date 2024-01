'Kratek, a močan' potres stresel BiH: 'Zvenelo je kot eksplozija, ne potres'

Na spletni strani Evropskega meteorološkega seizmološkega centra (EMSC) se je oglasilo več prebivalcev Bosne in Hercegovine, ki so potrdili, da so čutili potres. "Zvenelo je kot eksplozija," je zapisal eden od prebivalcev območja.

"Streslo se je celotno stanovanje. Otroci so prestrašeno jokali," je zapisala še ena priča. Potres je bil sicer krate, trajal je le nekaj sekund, so na spletu delili prebivalci, ki so čutili tresenje. A kljub temu je bilo tresenje glede na pričevanja precej močno.

EMSC in bosanski mediji sicer trenutno še ne poročajo, kako močan je bil potres, ki je ob 18.19 uri prizadel območje Tuzle. Prav tako trenutno ni drugih podatkov.

Bosno in Hercegovino je močnejši potres stresel tudi na predzadnji dan lanskega leta, v katerem so bili poškodovani štirje ljudje. Žarišče potresa je bilo takrat v bližini Zenice, kjer je nastala materialna škoda na več hišah in lokalnih cestah.