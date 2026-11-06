Krater poln vode, rep našli kilometre stran: ljudi pozivajo, naj predajo razbitine

Ameriški Nacionalni odbor za varnost v prometu (NTSB) nadaljuje preiskavo letalske nesreče, ki se je v nedeljo, 1. novembra, zgodila v bližini mesta Greenacres v okrožju Palm Beach na Floridi. Zasebno letalo Learjet 60 je med poletom iz Austina v ameriški zvezni državi Teksas proti Bahamom nenadoma izgubilo višino in strmoglavilo na prometno cesto South Military Trail.

Nesreča letala FOTO: AP

Umrlo je vseh devet ljudi na krovu, sedem potnikov in oba pilota. Med žrtvami so bili ameriški tehnološki podjetnik Adam Robinson, njegova žena Helen Sharp, njuna otroka, varuška, družinska prijatelja ter pilot in kopilotka. Preiskovalci so v četrtek iz kraterja na kraju nesreče izvlekli del enega od motorjev, medtem ko nadaljujejo izkopavanje drugih razbitin. Po navedbah NTSB so dela začeli pozno v sredo, nadaljevala pa so se tudi naslednji dan. Iskanje otežujejo razmere na kraju trčenja. Zaradi poškodovanega vodovoda in obilnih padavin se je krater napolnil z vodo, ki so jo morali najprej izčrpati.

Prizorišče nesreče FOTO: AP

Dele repa našli skoraj šest kilometrov od kraja nesreče

Med najpomembnejšimi dosedanjimi odkritji so trije deli levega višinskega krmila, ki so jih preiskovalci našli od približno 2,1 do 6,1 kilometra od kraja trčenja. Skupaj predstavljajo večino tega dela repa. Višinsko krmilo je premična površina na repu letala, s katero pilota nadzorujeta njegov vzdolžni nagib oziroma gibanje nosu navzgor in navzdol. Član NTSB Tom Chapman je na novinarski konferenci 3. novembra potrdil, da najdba dokazuje, da se je del repa ločil od letala že med poletom. Toda ključno vprašanje ostaja odprto: ali se je krmilo odtrgalo zaradi izjemnih sil med nenadzorovanim padanjem ali pa je njegova ločitev prispevala k izgubi nadzora nad letalom? Chapman je pojasnil, da posadka brez delujočega višinskega krmila ne bi mogla učinkovito izvleči letala iz strmega spuščanja. Ob tem je opozoril, da zaradi izjemno velike hitrosti morda niti nepoškodovano krmilo ne bi več zadostovalo za preprečitev nesreče.

Pilota sporočila, da letalo izgublja višino

Med žrtvami so bili ameriški tehnološki podjetnik Adam Robinson, njegova žena Helen Sharp, njuna otroka, varuška, družinska prijatelja ter pilot in kopilotka. FOTO: AP

Letalo je opravljalo čarterski polet družbe Aurora Aviation z mednarodnega letališča Austin-Bergstrom proti letališču North Eleuthera na Bahamih. Po podatkih, ki jih je predstavil NTSB, je bilo okoli 12.47 po lokalnem času na višini približno 10.670 metrov, ko je posadka kontroli zračnega prometa poročala o rahlem nabiranju ledu in zmerni turbulenci. Pilota sta razmere zaradi zaledenitve sprva opisala kot obvladljive, vendar sta sporočila, da je letalo odstopilo od dodeljene višine za približno 210 metrov. Nato sta poročala o padavinah in zaprosila za dvig na višino približno 11.280 metrov. Manj kot 30 sekund po odobritvi vzpenjanja je posadka sporočila, da se letalo spušča, in razglasila nevarnost. Okoli 12.48 sta pilota poročala še o prekoračitvi dovoljene hitrosti. Približno tri minute pozneje je letalo trčilo ob tla. Ali so zaledenitev, turbulenca oziroma vremenske razmere prispevale k nesreči, za zdaj ni jasno.

Preiskovalci iščejo tudi snemalnik pogovorov v pilotski kabini

Pomembne odgovore bi lahko prinesel snemalnik pogovorov v pilotski kabini, ki ga preiskovalci še iščejo. Chapman je pojasnil, da je bilo po dokumentaciji o vzdrževanju letala takšno napravo mogoče pričakovati, vendar preiskovalci še preverjajo, ali je bila na krovu tudi med usodnim poletom. NTSB je prebivalce okoliških območij pozval, naj sporočijo, če najdejo kakršne koli dele letala. Razbitin naj ne premikajo, spreminjajo ali zavržejo, saj bi lahko tudi najmanjši del predstavljal pomemben dokaz. Vse zbrane ostanke bodo prepeljali na varovano lokacijo, kjer jih bodo podrobneje pregledali.

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