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Kratke noge, dolgo telo in velik značaj: osvojili umetnike, dobili razstavo
Človekov najboljši prijatelj. Imeli so ga Picasso, Hockney in Warhol. In kaj je poleg umetnosti povezovalo te velikane? Ljubezen do jazbečarjev! Kratke noge, dolgo telo in velik značaj – ti prikupni štirinožci so zdaj dobili celo svojo razstavo, posvečeno njihovemu posebnemu mestu v svetu umetnosti. S čim so osvojili srca slovitih umetnikov?
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