Krave mlekarice na modni pisti: 'Mora imeti dobre noge, lepe boke in polne vime'

Izbor najlepše kravje lepotice, letos že 49. po vrsti, se vsako leto odvija v nemškem mestu Verden v Spodnji Saški. V hlevu razvijejo rdečo preprogo, po kateri se kot manekenke na ogled postavijo najlepše med najlepšimi. Za stotine rejcev je izbor za miss krav mlekaric dogodek, na katerega se resno pripravljajo. Kaj kmete žene v tovrstno razkazovanje krav mlekaric, razloži kmet Torsten Rust , ki je svojo lepotico že četrtič prijavil na tekmovanje: "Gre za lastno ambicijo, seveda, to je jasno. Zame so to kot olimpijske igre. Dejstvo, da postaneš del tega šova, je vse." Ker nagrada ni ravno olimpijska. Lastnik miss krav mlekaric dobi 2000 evrov.

Ker pri kravah je videz res vse: "Pomembno je, da ima lepa vimena, lepo razporejene žile. Dobre noge," navaja kvalitete lepotic Rust. Pomemben je tudi visok in raven hrbet. In doda, da je za kmeta sicer prioriteta, da ima zdravo kravo, ki bo dolgo živela in dala veliko mleka. In polnost kravjih vimen oz. koliko mleka na dan krava proizvede, je zato še eden od ocenjevalnih kriterijev. Meja je 40 litrov mleka na dan.

Priprave na izbor niso šala. Posebno seno, diete ... Kravja lepotica mora biti na dan izbora v najboljši formi. Opraviti mora fotografsko seanso, se sprehoditi po modni pisti, kjer je pod strogim sodniškim očesom. Ker nimajo izhoda v različnih oblačilih in ne tekmujejo v različnih talentih, je zato videz še toliko bolj pomemben. Ni jih malo, ki za cenjene stiliste zapravijo celo premoženje. Najamejo strokovnjake iz tujine, ki za kravo ne skrbijo le na dan izbora. Krtačijo, vtirajo, polirajo. Z negovalnim oljem za dojenčke, z lakom in peno za lase. Vse mora stati tako, kot je treba, da zasijejo pred sodnikom. Jelmer van der Meer , ki kravo pripravi za njen odhod na rdečo preprogo, pove, kaj je osnova: "Prepričati se moramo, da je krava čista. Pika na i pa je seveda njen sijaj."

Od fotografiranja in poziranja do ocenjevanja sodnikov

'Takšno bi si vsakdo želel imeti v hlevu'

Za sodnika ni bilo dvoma: letos najboljša med osmimi, ki so prišle v finale, je Maryrose, rjavo-bela lepotica, ki so jo ob proglasitvi zmagovalke zasuli zlati konfeti, z modne piste pa seveda ni odšla brez modre lente in ob pomirjujočih zvokih klavirja. Na njeno bleščečo dlako so ji nadeli lento. Sodnik Luc Sassel je obrazložil svojo izbiro: "Zame je to edinstvena krava, ki je bila danes v top formi. Krava, pri kateri ne gre zanemariti kvalitet pri polnosti vimena. Je zelo moderna krava, ki bi si jo v hlevu vsi želeli."

Lastnik letošnje miss krav mlekaric ni mogel skrivati ponosa nad svojo lepotico: "Nudimo ji vse najboljše. Ima vse, kar potrebuje. Občutek zmage pa je nepopisen. To je neverjetno, noro!"

Brez škandalov ne gre

Vsa lepotna tekmovanja spremlja cirkus in veliko stresa za nastopajoče. Naj gre za živali ali ljudi. A poglavitna razlika je element presenečenja, ki ga predstavlja nepredvidljivost vedenja živali. Uriniranje pred sodniki, podiranje miz. Preglasni aplavzi lahko prestrašijo lepotice, ki se lahko nato zaženejo med ljudi. Tako so morali letos pomiriti kar Maryrose, ki so ji ves blišč, hrušč in trušč zrasli čez glavo in je vsem dala vedeti, kaj si misli o tem, da bo vse leto nosila lento najlepše.