Krave naučili uporabljati stranišče

Novozelandski in nemški raziskovalci so krave uspešno naučili uporabljati stranišče. To so dosegli tako, da so živali nagradili, ko so urinirale na točno določenem mestu. Upajo namreč, da bo to pomagalo preprečiti onesnaženje vode in zmanjšalo emisije toplogrednih plinov.

Novozelandska raziskovalca z Univerze v Aucklandu Lindsay Matthews in Douglas Elliffe sta na kmetiji, ki jo upravlja Raziskovalni inštitut za biologijo domačih živali v Nemčiji, preučevala 16 krav. icon-expand Če bi lahko zbrali 10 ali 20 odstotkov urina, bi to zadostovalo za znatno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in izpiranje nitratov v tla, je ocenil novozelandski raziskovalec Douglas Elliffe (slika je simbolična). FOTO: Dreamstime Kravji urin vsebuje veliko dušika. Znanstveniki so razmišljali, da bi lahko krave za vsaj nekaj časa naučili urinirati v 'stranišče' in na ta način dušik ujeli, še preden bi onesnažil vodo ali se spremenil v dušikov oksid. Skupaj z nemškimi znanstveniki sta raziskovalca dokazala, da bi večino krav lahko uspešno naučili občasne uporabe stranišča. Poskus so izvedli tako, da so kravam nadeli ovratnico, ki je ob njihovem uriniranju na napačnem mestu vibrirala. Za odvajanje urina na stranišču MooLoo, ki se je od drugih mest v hlevu razlikovalo zaradi svoje živo zelene barve, pa so krave nagradili s hrano. Do konca 15-dnevnega usposabljanja so stranišče pogosto uporabljale kar tri četrtine živali. "Če bi lahko zbrali 10 ali 20 odstotkov urina, bi to zadostovalo za znatno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in izpiranje nitratov v tla," je zatrdil Elliffe.