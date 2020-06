'Krčenje BDP je brutalen šok'

"Šok je brutalen," je pojasnil francoski finančni minister Bruno Le Maire. Ne glede na to pa je optimističen, da bo Franciji uspel povratek k rasti v prihodnjem letu. Po njegovih besedah so zaprtje podjetij in drugi ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa močno oslabili francosko gospodarstvo, pri čemer je"najhujše šele pred nami".