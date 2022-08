Gladina Rena tako nizka, da ogroža največje evropsko gospodarstvo

Evropska reka Ren postaja presuha, ovira dobavne verige in povzroča več težav nemškemu gospodarstvu. Nizek vodostaj ovira ladijski promet, tovorne ladje morajo zdaj prenašati manjše tovore, transportni stroški pa le naraščajo. Upadajoča gladina reke pa bo omejila tudi pošiljke energentov ter prevoz kemikalij in žita

Voda v reki je na nekaterih območjih upadla na "izjemno nizko" raven, kar ovira ladijski promet na najpomembnejši celinski plovni poti v državi, poročajo tuji mediji. Pomanjkanje padavin v zadnjih mesecih pomeni, da tovorne ladje zdaj prevažajo manjše tovore, transportni stroški strmo naraščajo, gospodarska tveganja in tveganja oskrbe z energijo pa se poslabšujejo. Prejšnji mesec je nemški zvezni inštitut za hidrologijo opozoril, da so pretoki vode na merilni stezi Kaub, ki se nahaja zahodno od Frankfurta, že dosegli le 45 odstotkov povprečne ravni za ta letni čas. Agencija je sporočila, da je to povzročilo "pogoste ovire" za ladje.

icon-expand Suša na reki Ren FOTO: AP news room

Pričakuje se, da se bo gladina vode še bolj znižala, preden se bo v prihodnjih tednih "zelo rahlo" dvignila, je v petek sporočila uprava za vodne poti in pomorski promet Rena. Razmere spominjajo na leto 2018, ko so podobne težave z reko povzročile "zastoj tovornega prometa" in zmanjšale nemško gospodarsko rast za približno 0,2 %, menijo ekonomisti iz Deutsche Bank. Čeprav vodostaji letos še niso padli v taki meri, morajo "tovorne ladje že zmanjšati količino nakladanja," so zapisali v poročilu, ki ga povzema CNN.

Suša bi tako lahko poglobila krizo največjega evropskega gospodarstva, ki se zaradi energetske krize in visoke inflacije že sooča s tveganjem recesije. Pred kratkim se je Nemčija zatekla k ponovnem vžigu svojih elektrarn na premog, da bi zagotovila, da država obdrži dostop do električne energije, saj Rusija omejuje dobavo plina. Toda veliko potrebnega črnega premoga se vzdolž reke Ren prevaža iz nizozemskih pristanišč kot so Amsterdam, Rotterdam in Antwerpen, kar še dodatno povečuje pritisk na tamkajšnje zmogljivosti. Upadajoča gladina reke pa predstavlja "izziv za pošiljke energentov, kar poslabšuje razmere pri dobavi surovin v Evropi," ugotavlja Henri Patricot, naftni analitik pri največji švicarski banki UBS. Poleg tega je reka Ren ključnega pomena za prevoz kemikalij in žita.

icon-expand Ladijski prevoz je otežen zaradi nizke gladine reke Ren FOTO: AP news room