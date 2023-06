Kremelj ima načrt za primer vojne: elita v bunker, kaj pa državljani?

Da bi se zaščitil pred napadi ukrajinskih brezpilotnikov in raket, Kremelj namerava pod elitno bolnišnico v Moskvi zgraditi ogromen bunker, v katerega bi se lahko zateklo do 800 ljudi. Imel naj bi več vhodov ter zasilni izhod, sofisticiran sistem prezračevanja in posebne komunikacijske sisteme. Zgrajen naj bi bil v rekordnem času. In medtem ko tudi ruski bogataši hitijo z gradnjo zasebnih zaklonišč pod svojimi rezidencami, se navadni državljani sprašujejo, kam naj se v primeru vojne skrijejo oni.

Kremelj naj bi pogodbo o izgradnji zaklonišča na območju najelitnejše moskovske bolnišnice, v katerega bi se lahko zateklo 800 pomembnežev, podpisal nekaj dni po napadih ukrajinskega brezpilotnika na rusko prestolnico, poroča britanski Telegraph. Da je administracija ruskega predsednika Vladimirja Putina prejšnji petek podpisala posel, vreden 35 milijonov rubljev (dobrih 400.000 evrov), in ima izvajalec zdaj na voljo 15 dni časa za potrditev, pa poroča tudi Moscow Times. Dokumentacija javnih naročil na seznam zahtevanih zmogljivosti vključuje posebne komunikacijske sisteme "za uradnike pod zaščito države". Zaklonišče naj bi ljudi v njem zaščitilo tako pred močnim udarnim valom kot pred sevanjem v 10-kilometrskem območju. Na seznamu zahtev je več vhodov in zasilni izhod, sofisticiran prezračevalni in ogrevalni sistem za čiščenje zraka pred plinskimi sredstvi za množično uničevanje in pomožni prostori za medicinske posege v vojnih razmerah. Gradnja objekta z uradnim imenom "objekt za civilno zaščito" naj bi bila končana v rekordnem času – do 20. decembra letos.

Poskrbljeno za elito, kaj pa državljani? In medtem ko se Kremelj hvali z načrti za izgradnjo bunkerja, nekateri prebivalci Moskve kritizirajo oblast, ki v primeru vojne očitno ne namerava zaščititi navadnih državljanov. Po poročanju Telegrapha so se sistemom zračne obrambe v okolici Moskve izognili najmanj trije brezpilotni letalniki in nato strmoglavili na Rubilovko, luksuzno predmestje, kjer živi veliko ruskih bogatašev. Zanimivo je, da se v bližini nahaja ena od rezidenc ruskega predsednika, analitiki pa navajajo, da bi lahko prav ta bila tarča napada. V napadih sicer ni bil poškodovan nihče, so pa zaokrožile fotografije poškodovanih stanovanjskih stavb in članov Zvezne varnostne službe FSB, ki polivajo zoglenele ostanke ukrajinskih brezpilotnikov. Te so razburile nekatere domačine. "Kam naj bežimo? Kje je bunker?" je po prvi eksploziji na družbenem omrežju Telegram zapisala neka ženska.

Jim preostane podzemna železnica? Moskva ima sicer izjemno dober sistem podzemne železnice, ki so ga zasnovali sovjetski inženirji, in lahko prenese jedrski napad. Tako je najgloblja postaja podzemne železnice Park Pobeda, ki se nahaja približno 83 metrov globoko pod zemljo, na primer trikrat globlja od povprečne postaje londonske podzemne železnice. A Moskovčane skrbi dejstvo, da so metro postaje razporejene precej redko. Ruski mediji so poročali, da so se cene najemnin stanovanj v bližini postaj podzemne železnice že drastično dvignile.

icon-expand V bunker, ki naj bi nastal pod bolnišnico v Moskvi, se bo lahko zateklo 800 VIP ljudi. FOTO: Profimedia