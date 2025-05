Kremelj: Jezik ultimatov je za Rusijo nesprejemljiv

Ultimat, ki so ga evropski zavezniki postavili ruskemu predsedniku Putinu glede 30-dnevnega premirja v Ukrajini kot pogoj za mirovne pogovore, se je iztekel. Toda v Kremlju jim ta retorika ni bila povšeči: "Jezik ultimatov je za Rusijo nesprejemljiv, ni primeren. Z Rusijo se ne morete pogovarjati v takšnem jeziku," so bili jasni v Kremlju. Niso pa komentirali, ali se bo Putin v četrtek v Turčiji osebno srečal z ukrajinskim kolegom Zelenskim. Medtem pa o poti tja razmišlja tudi ameriški predsednik Donald Trump.

Kijev in voditelji številnih evropskih držav so v soboto oznanili, da ima Moskva do ponedeljka opolnoči, da sprejme skupni predlog o 30-dnevni brezpogojni prekinitvi ognja. Ruski predsednik Vladimir Putin se konec tedna na poziv ni odzval, je pa za ta četrtek predlagal neposredne pogovore z Ukrajino v Istanbulu.

Putinova podoba v Kremlju FOTO: AP icon-expand

Ukrajinska vojska je nato poročala, da je Rusija nad njeno ozemlje v noči z nedelje na ponedeljek izstrelila več kot sto dronov in izvedla več deset napadov vzdolž frontne črte na vzhodu Ukrajine. V ponedeljek so evropske zaveznice Putina spomnile, da ima še do konca dneva čas, da sprejme njihov ultimat, sicer se bodo začele pripravljati na uvedbo novih sankcij proti Rusiji. Te bi bile usmerjene predvsem na energetski in finančni sektor.

"Ura se izteka," je popoldne opomnil tiskovni predstavnik nemške vlade.

Kremelj se za grožnje ne zmeni

V Kremlju so zavrnili pritiske Kijeva in njegovih evropskih zaveznikov glede ukazane prekinitve ognja. "Jezik ultimatov je za Rusijo nesprejemljiv, ni primeren. Z Rusijo se ne morete pogovarjati v takšnem jeziku," se je tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov odzval na grožnje s sankcijami, ki jih je bila Rusija deležna v teh dneh. Zagotovil je, da je Moskva osredotočena na iskanje načinov za dosego dolgoročnega miru. Poziva ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega Putinu, da bi se v četrtek osebno srečala v Turčiji, ni komentiral.

Trump razmišlja, da bi tudi on prišel v Turčijo