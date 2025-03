Kremelj: Pogajanja bodo zahtevna. Witkoff o Putinu: 'Všeč mi je bil'

Po njegovih besedah bo glavni poudarek Rusije v njenih pogovorih z ZDA na možni obnovitvi dogovora o žitu iz leta 2022, ki je zagotovil varno plovbo za ukrajinski kmetijski izvoz po Črnem morju. "V ponedeljek nameravamo razpravljati predvsem o dogovoru predsednika Putina o nadaljevanju tako imenovane pobude za Črno morje. Naši pogajalci bodo pripravljeni razpravljati o odtenkih tega problema," je dejal.

Moskva se je iz dogovora, ki je bil dosežen s posredovanjem Turčije in Združenih narodov, umaknila leta 2023 in obtožila Zahod, da ni izpolnil svojih zavez glede omilitve sankcij za ruski izvoz kmetijskih proizvodov in gnojil.

Trumpov odposlanec naklonjeno o Putinu

Odposlanec predsednika ZDA Donalda Trumpa za Bližnji vzhod Steve Witkoff je medtem ruskega predsednika pred nadaljevanjem pogajanj označil za zaupanja vrednega človeka.

"Všeč mi je bil. Mislim, da je bil odkrit z menoj," je Witkoff povedal v pogovoru z voditeljem Tuckerjem Carlsonom.

Prejšnji teden se je v Moskvi več ur srečeval s Putinom in potem ameriškim medijem povedal, da so bili pogovori - ki so vključevali tudi razprave o možnostih za končanje ruske vojne v Ukrajini - konstruktivni in "temelječi na rešitvah".