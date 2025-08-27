Kremelj nasprotuje povojni prisotnosti evropskih vojakov v Ukrajini

"Na takšne razprave gledamo negativno," je na vprašanje glede morebitne napotitve evropskih sil v Ukrajino po vojni odgovoril Dmitrij Peskov.

Ob tem so iz Kremlja sporočili, da mora biti vsako srečanje med ruskim in ukrajinskim predsednikom "dobro pripravljeno". S tem so zavrnili idejo, da naj bi kmalu prišlo do mirovnega vrha med Vladimirjem Putinom in Volodimirjem Zelenskim.

"Vsako srečanje na najvišji ravni mora biti dobro pripravljeno, da je lahko učinkovito," je dejal Peskov in dodal, da so vodje ruskih in ukrajinskih pogajalskih sil v stiku, vendar datum prihodnjih pogajanj za zdaj še ni bil določen.

Ukrajina si pred morebitnimi pogovori prizadeva za varnostna jamstva, ki jih podpirajo evropske države. Z njimi bi si zagotovila varnost pred morebitnim novim ruskim napadom. Rusija medtem zahteva, da ji Ukrajina odstopi več ozemlja na vzhodu države.

"Varnostna jamstva za Ukrajino so ena najpomembnejših tem pogovorov o sporazumu," je še dejal Peskov, a dodal, da Moskva javno ne bo razpravljala o podrobnostih teh jamstev.