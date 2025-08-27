Kremelj nasprotuje povojni prisotnosti evropskih vojakov v Ukrajini

"Na takšne razprave gledamo negativno," je na vprašanje glede morebitne napotitve evropskih sil v Ukrajino po vojni odgovoril Dmitrij Peskov.
Ob tem so iz Kremlja sporočili, da mora biti vsako srečanje med ruskim in ukrajinskim predsednikom "dobro pripravljeno". S tem so zavrnili idejo, da naj bi kmalu prišlo do mirovnega vrha med Vladimirjem Putinom in Volodimirjem Zelenskim.
"Vsako srečanje na najvišji ravni mora biti dobro pripravljeno, da je lahko učinkovito," je dejal Peskov in dodal, da so vodje ruskih in ukrajinskih pogajalskih sil v stiku, vendar datum prihodnjih pogajanj za zdaj še ni bil določen.
Ukrajina si pred morebitnimi pogovori prizadeva za varnostna jamstva, ki jih podpirajo evropske države. Z njimi bi si zagotovila varnost pred morebitnim novim ruskim napadom. Rusija medtem zahteva, da ji Ukrajina odstopi več ozemlja na vzhodu države.
"Varnostna jamstva za Ukrajino so ena najpomembnejših tem pogovorov o sporazumu," je še dejal Peskov, a dodal, da Moskva javno ne bo razpravljala o podrobnostih teh jamstev.
Zelenski je sicer v torek zvečer kot potencialne gostiteljice mirovnih pogovorov z Rusijo predlagal zalivske države, več evropskih držav in Turčijo. Kot je pojasnil v videu na omrežju X, bodo pogovori s predstavniki teh držav potekali ta teden. "Z naše strani bo vse pripravljeno v največji možni meri, da se ta vojna konča. Edini signal, ki ga pošilja Rusija, kaže, da se namerava še naprej izogibati resničnim pogajanjem," je dodal.
Kremelj je doslej zavračal predloge za srečanje Putina in Zelenskega, prav tako pa je izključil možnost srečanja v Evropi, češ da države EU glede vojne v Ukrajini niso nevtralne.
ZDA naj bi prispevale zračno in obveščevalno pomoč
Če so evropske države v Ukrajino pripravljene napotiti svoje vojake, pa so ZDA to možnost izključile. Kljub temu naj bi po pisanju časnika Financial Times vendarle nudile določeno pomoč in sodelovale pri usklajevanju.
Kot poroča časnik, so visoki predstavniki ameriške administracije evropskim kolegom v več pogovorih dejali, da bi lahko Washington prispeval tudi pomoč v obliki obveščevalnih podatkov, nadzora in izvidništva, poveljevanje in nadzora ter prispevkov k zračni obrambi.