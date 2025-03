Kremelj o premirju: Ne želimo prehitevati, čakamo na pojasnila Washingtona

Dmitri Peskov in Vladimir Putin

Rusija pozorno preučuje izjave po pogajanjih med ZDA in Ukrajino, je v prvem odzivu Kremlja dejal njegov tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov. Moskva predvideva, da bosta državni sekretar Marco Rubio in Trumpov svetovalec za nacionalno varnost Mike Waltz poročala o podrobnostih pogajanj v Savdski Arabiji. Stiki so predvideni v prihodnjih dneh, o čemer bo Kremelj obvestil javnost, je povedal Peskov.

"Rusija pri vprašanju predlagane prekinitve ognja ne želi prehitevati, najprej mora prejeti informacije iz Združenih držav." Kremelj ne izključuje, da se lahko odvijejo telefonski pogovori na najvišji ravni. "Telefonski pogovor med Putinom in Trumpom je po potrebi mogoče organizirati zelo hitro," je dejal Peskov in dodal, da o tem sicer še ni dogovorov.