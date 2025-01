Kremelj o Trumpu: Čakamo na signale, ki pa jih še nismo prejeli

Trump je v sredo ruskega predsednika Vladimirja Putina znova pozval k pogajanjem in sklenitvi dogovora, ki bi končal vojno v Ukrajini. Ob tem je v zapisu na svojem družbenem omrežju Truth Social zagrozil Rusiji z uvedbo novih sankcij in carin, če do tega ne bo prišlo kmalu.

Dejal je, da je bilo že od Trumpovega prvega predsedovanja jasno, da so mu všeč sankcije, in dodal, da Moskva pozorno spremlja vse njegove izjave.

"Če ne bomo sklenili dogovora in to kmalu, ne bom imel druge izbire, kot da uvedem visoke davke, carine in sankcije za vse, kar Rusija prodaja ZDA in drugim sodelujočim državam," je zapisal Donald Trump in pozval h končanju vojne v Ukrajini. "Čas je, da sklenemo dogovor," je še dodal.

Po poročanju AFP je pričakovati, da bosta Putin in Trump kmalu opravila telefonski pogovor, potem ko se je novi ameriški predsednik v volilni kampanji zavezal, da bo hitro končal spopade. Vendar pa doslej ni povedal, kako vidi obrise morebitnega mirovnega dogovora med Kijevom in Moskvo.

Trump je med volilno kampanjo večkrat hvalil svoje odnose s Putinom in trdil, da lahko konča vojno v Ukrajini v 24 urah. V preteklosti je bil tudi kritičen do obsežne vojaške pomoči, ki jo Washington namenja Kijevu. V začetku meseca je Trump tudi izjavil, da se Putin želi sestati z njim in da poteka priprava srečanja. Iz Kremlja so kmalu zatem potrdili, da se je Putin pripravljen sestati s Trumpom, ruski zunanji minister Sergej Lavrov pa je dodal, da je Moskva pripravljena preučiti Trumpove ideje za končanje vojne v Ukrajini.