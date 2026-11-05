Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Kremelj: obtožbe o ruskih hekerskih napadih so absurdne

Moskva, 05. 11. 2026 15.59 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
L.M.
Heker

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je obtožbe o ruski vpletenosti v napade označil za absurdne in neutemeljene. Po poročanju ruskih medijev je dejal, da takšne obtožbe "postajajo stalen trend v evropskih državah".

V zadnjih tednih so hekerji v več evropskih državah vdrli v sisteme za upravljanje hladilnikov in zamrzovalnikov v supermarketih. Zaradi manipulacije s temperaturami so se živila začela odtajati, trgovci pa so morali del zalog zavreči. Napadi so prizadeli tudi francoske krvne banke, vendar so v francoski službi za zbiranje krvi zagotovili, da zaloge krvi niso bile ogrožene.

Preberi še Od –30 do 110 stopinj: hekerji napadli hladilnike za shranjevanje krvi

V sredo so odgovornost za napade prevzele proruske hekerske skupine, vendar so svoje objave kmalu izbrisale. Kot poroča BBC, je kibernetske napade dokončno pripisati določenemu akterju izjemno zahtevno.

Nekateri strokovnjaki za kibernetsko varnost menijo, da je Rusija med glavnimi osumljenci. Xavier Bellekens, izvršni direktor podjetja za kibernetsko varnost Lupovis, je za Politico dejal, da namigi kažejo na akterja, ki ga podpira ruska država.

Trgovci na Švedskem čistijo police in hladilnike z uničeno hrano
Trgovci na Švedskem čistijo police in hladilnike z uničeno hrano
FOTO: AP

Sumijo pa ne samo Rusije. V poročilu podjetja za kibernetsko obrambo Sekoia so opozorili, da imajo tudi z Iranom povezani akterji dolgo zgodovino napadov na supermarkete, med drugim v ZDA in Izraelu.

Preberi še Napad na hladilne sisteme sprožil preplah zaradi prehranske varnosti

Kibernetske varnostne oblasti v državah, ki so jih napadi prizadeli, odgovornosti zanje za zdaj še niso javno pripisale.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
kibernetski napadi Kremlj Rusija hekerji supermarketi krvne banke

'Nebo bomo obarvali rdeče': naključne potegavščine ali usklajena akcija?

24ur.com Ukrajinska vojska naj bi sestrelila dve pomembni ruski letali
24ur.com 'Za preplah zaradi posteljnih stenic v Franciji je kriva Rusija'
24ur.com Je šef Cie Kremlju vročil opozorilo pred napadom na Nato?
24ur.com Nemčija niza ukrepe proti Rusiji. Putin trdi, da so dokazi podtaknjeni
24ur.com Tusk Rusijo obtožil načrtovanja terorističnih napadov
24ur.com So bili nekateri evropski poslanci plačani za promocijo ruske propagande?
24ur.com Kremelj vdor 'ukrajinskih saboterjev' v Brjansk označil za teroristični napad
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dr Dre
05. 11. 2026 16.55
Očitno Izraelska pred prodajna ekipa dela... Jasno zakaj nam Izraelci vswm hočejo prodati neko VARNOSTNO OPREMO🤣
Odgovori
0 0
jonasz
05. 11. 2026 16.44
Prej bi za sigurno rekel da je komisija EU z Uršulo na čelu vpletena, da seje razdor še kar naprej in se nevarno igra z našo prihodnostjo samo za svoje bolne ambicije oblasti in pohlepa!!!
Odgovori
+1
1 0
anatomija
05. 11. 2026 16.29
Vsi vemo , da je Rusija teroristična država
Odgovori
-2
0 2
bibaleze
Portal
Ferrarijev zvezdnik postal očka: Z ženo sta hčerki nadela prav posebno ime
Ni pričakovala, da se bo porod končal tako: 'Kaj še sploh lahko gre narobe?'
Ni pričakovala, da se bo porod končal tako: 'Kaj še sploh lahko gre narobe?'
Salma Hayek podojila tujega dojenčka, nato pa razkrila družinsko zgodbo
Salma Hayek podojila tujega dojenčka, nato pa razkrila družinsko zgodbo
Pri 58 letih se mu je rodil tretji otrok, partnerica je kar 27 let mlajša
Pri 58 letih se mu je rodil tretji otrok, partnerica je kar 27 let mlajša
zadovoljna
Portal
Pri 63 letih je pokazala stajling, ki ga bomo kopirale vso jesen
Nihče ni verjel, da jima bo uspelo, zdaj sta skupaj že leto dni
Nihče ni verjel, da jima bo uspelo, zdaj sta skupaj že leto dni
Po 24 letih zakona se ločujeta
Po 24 letih zakona se ločujeta
5 modnih kosov, ki to zimo ne smejo manjkati v vaši omari
5 modnih kosov, ki to zimo ne smejo manjkati v vaši omari
vizita
Portal
Enkrat debeli, vedno ...
Kaj je "vitamin P" in zakaj ga mnogim primanjkuje
Kaj je "vitamin P" in zakaj ga mnogim primanjkuje
Vrste bolečine, ki jih nikoli ne smete ignorirati
Vrste bolečine, ki jih nikoli ne smete ignorirati
Virus, ki ga prenašajo komarji, povzroča neznosne bolečine v sklepih
Virus, ki ga prenašajo komarji, povzroča neznosne bolečine v sklepih
cekin
Portal
Velika banka tarča napada, iz sistema izginili milijoni
Priznani ekonomist opozarja: trg stanovanj ne deluje več za ljudi
Priznani ekonomist opozarja: trg stanovanj ne deluje več za ljudi
Lažni SMS, klic iz 'banke' in sumljiv nakup: tako vam lahko v nekaj minutah ukradejo denar
Lažni SMS, klic iz 'banke' in sumljiv nakup: tako vam lahko v nekaj minutah ukradejo denar
Leto dni je štela vsak evro. Rezultat je presenetil tudi njo
Leto dni je štela vsak evro. Rezultat je presenetil tudi njo
moskisvet
Portal
Umrl je kralj filmske erotike: njegov film Kaligula je šokiral svet in sprožil velik škandal
Besede vdove Miša Kovača po pogrebu, ki parajo srce. Ljubezen, ki presega smrt
Besede vdove Miša Kovača po pogrebu, ki parajo srce. Ljubezen, ki presega smrt
Rak prostate pogosto ne boli: moški, ne odlašajte s skrbjo za svoje zdravje
Rak prostate pogosto ne boli: moški, ne odlašajte s skrbjo za svoje zdravje
Temna stran Sile v Vatikanu: Bob Dylan pred papežem spominjal na Palpatina
Temna stran Sile v Vatikanu: Bob Dylan pred papežem spominjal na Palpatina
dominvrt
Portal
Evakuacijski nahrbtnik za 72 ur: koliko stvari s seznama so imeli že naši starši v kleti?
Mešanica, ki odstrani tudi najtrdovratnejšo umazanijo
Mešanica, ki odstrani tudi najtrdovratnejšo umazanijo
Vaš pes ni edini, ki gleda televizijo z velikim zanimanjem
Vaš pes ni edini, ki gleda televizijo z velikim zanimanjem
Te naprave po uporabi raje izključite iz elektrike
Te naprave po uporabi raje izključite iz elektrike
okusno
Portal
Jabolčni kolač z obratom: trik, ki poskrbi za karamelizirano skorjico in sočno sredico
Dominik z dvema grižljajema sodnikom pripravil doživetje in se uvrstil v TOP 5
Dominik z dvema grižljajema sodnikom pripravil doživetje in se uvrstil v TOP 5
Super ideja za hitro in enostavno vikend kosilo
Super ideja za hitro in enostavno vikend kosilo
Popolna jesenska sladica, pripravljena v pičlih 10 minutah
Popolna jesenska sladica, pripravljena v pičlih 10 minutah
voyo
Portal
Moč narave
Ne zapusti me
Ne zapusti me
Zemljo krast
Zemljo krast
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022