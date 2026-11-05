Kremelj: obtožbe o ruskih hekerskih napadih so absurdne

V zadnjih tednih so hekerji v več evropskih državah vdrli v sisteme za upravljanje hladilnikov in zamrzovalnikov v supermarketih. Zaradi manipulacije s temperaturami so se živila začela odtajati, trgovci pa so morali del zalog zavreči. Napadi so prizadeli tudi francoske krvne banke, vendar so v francoski službi za zbiranje krvi zagotovili, da zaloge krvi niso bile ogrožene.

Od –30 do 110 stopinj: hekerji napadli hladilnike za shranjevanje krvi

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V sredo so odgovornost za napade prevzele proruske hekerske skupine, vendar so svoje objave kmalu izbrisale. Kot poroča BBC, je kibernetske napade dokončno pripisati določenemu akterju izjemno zahtevno.

Nekateri strokovnjaki za kibernetsko varnost menijo, da je Rusija med glavnimi osumljenci. Xavier Bellekens, izvršni direktor podjetja za kibernetsko varnost Lupovis, je za Politico dejal, da namigi kažejo na akterja, ki ga podpira ruska država.