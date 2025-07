Kremelj po smrti ministra za promet: Šokirani smo

Kot smo že poročali, so Starovojta, ki ga je Putin v ponedeljek razrešil s položaja ministra za promet, po navedbah ruskih medijev našli mrtvega v avtomobilu na obrobju Moskve. Po poročanju ruskega časnika Izvestija se je ustrelil. Ruski preiskovalci so potrdili njegovo smrt in sporočili, da preiskava poteka, kot najverjetnejši vzrok smrti pa so omenili samomor.