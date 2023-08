Kremelj: Putin se ne bo udeležil pogreba Jevgenija Prigožina

Med ostalimi žrtvami je več vodilnih oseb v skupini Wagner: Dmitrij Utkin , ki je vodil Wagnerjeve vojaške operacije, Valerij Čekalov , Sergej Propustin , Jevgenij Makarjan , Aleksander Totmin in Nikolaj Matusejev . Letalo sta vodila pilot Aleksej Levšin in kopilot Rustam Karimov , na krovu pa je bila tudi stevardesa Kristina Raspopova .

Tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov je novinarjem pojasnil, da Kremelj ni vedel za načrtovani pogreb in da je to "družinska zadeva", poroča Reuters.

Do strmoglavljenja je prišlo le dva meseca po tem, ko je Wagner pod taktirko Prigožina sprožil državni udar proti ruskim oboroženim silam, zasedel južno mesto Rostov in grozil s pohodom na Moskvo. Upor so ruske oblasti sicer uspele zatreti, Wagner in njegov vodja pa so se umaknili v Belorusijo.

Kljub temu je Putin dejal, da je bil upor "nož v hrbet". Po strmoglavljenju Prigožinovega letala pa so se pojavile špekulacije, da so bile v nesrečo in smrt deseterice vpletene prav ruske varnostne sile.