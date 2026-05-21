"Rusi so pripravljeni na pogovore," je povedal Peskov. "Menimo, da je vedno bolje, da se pogovarjamo med seboj, kot pa da situacijo pripeljemo do popolne konfrontacije - kar Evropejci trenutno počnejo," je izjavil po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Moskva bi pozdravila spremembo tona, je še dejal Peskov. Pri tem je opozoril na nedavne izjave finskega predsednika Alexandra Stubba in uradnega Berlina o neposrednih pogovorih z Rusijo ter dejal, da "verjetno ni slabo", če bi se iskal pogajalec na ravni EU.

"Še pred nekaj meseci takšnih pogovorov v Evropi sploh ni bilo," je opozoril Peskov.

Ruski predsednik Vladimir Putin je ob dnevu zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni pred slabima dvema tednoma dejal, da se vojna v Ukrajini bliža koncu. Na vprašanje, ali je pripravljen na pogovore z Evropejci, pa je povedal, da bi bil zanj najprimernejši sogovornik nekdanji nemški kancler Gerhard Schröder.