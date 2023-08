Kremelj: Špekulacije, da je Putin odredil umor Prigožina, so popolna laž

Ruske oblasti so zavrnile govorice, da naj bi odredile umor vodje ruske najemniške vojske Wagner Jevgenija Prigožina. Ta je bil na seznamu potnikov strmoglavljenega letala. Špekulacije so označile za lažne in dodale, da te "na Zahodu prihajajo iz določenega zornega kota".

"O letalski nesreči in tragični smrti potnikov, zlasti Jevgenija Prigožina, se veliko špekulira. Vse to je popolna laž. Na Zahodu te špekulacije seveda prihajajo iz določenega zornega kota. Ko govorimo o tem, se moramo seveda ravnati le po dejstvih," je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Ob tem je dodal, da se trenutno glede letalske nesreče ne ve dosti in da bo okoliščine razjasnila preiskava, ki že poteka. Ob tem ni želel potrditi, ali je bil Prigožin zagotovo na krovu letala. Novinarji so ga prav tako vprašali, ali se bo Vladimir Putin udeležil Prigožinovega pogreba. Peskov je dejal, da ima predsednik "zelo poln urnik", zato je nemogoče oceniti, ali bo imel čas. Dva dni po domnevni smrti Prigožina okoliščine strmoglavljenja letala sicer še vedno niso povsem jasne. ZDA ocenjujejo, da je bil Prigožin verjetno na krovu, a za zdaj ne morejo potrditi, ali je letalo sestrelila raketa zemlja-zrak. Nekateri ameriški uradniki pa menijo, da je bil vzrok strmoglavljenja eksplozija na letalu. Ameriške oblasti menijo, da je bil Prigožin verjetno med potniki, umrlimi v strmoglavljenju letala pri Moskvi, je v četrtek na novinarski konferenci izjavil tiskovni predstavnik Pentagona Patrick Ryder. "Ne bom se spuščal v podrobnosti o tem, kako zbiramo informacije, razen tega, da je naša začetna ocena, da je bil verjetno ubit," je pojasnil. icon-expand Jevgenij Prigožin in Vladimir Putin FOTO: AP Pri tem je dodal, da Pentagon trenutno nima nobenih informacij, ki bi kazale na to, da je letalo sestrelila raketa zemlja-zrak. O tem so sicer špekulirali številni kanali, ki naj bi bili povezani z Wagnerjem, poroča britanski BBC. O nadaljnjem vplivu in delovanju skupine Wagner po domnevni smrti Prigožina ni želel komentirani. "Videli smo, da je ruska vlada kmalu po dogodkih v bližini Moskve pred dvema mesecema nekaterim članom dejala, naj podpišejo pogodbo z ministrstvom za obrambo," je spomnil. PREBERI ŠE Kakšna usoda čaka Wagner po smrti vodje? 'Posel se mora nadaljevati' Ob sklicevanju na ameriške uradnike so številni ameriški mediji poročali, da je strmoglavljenje verjetno povzročila eksplozija na krovu letala. Na moskovskem letališču Šeremetjevo, od koder je letalo v sredo vzletelo proti Sankt Peterburgu, pa naj bi ruska policija zasliševala osebje in preverjala posnetke nadzornih kamer. Letalo z desetimi osebami na krovu je v sredo zvečer strmoglavilo med poletom v Sankt Peterburg, pri čemer je umrlo vseh sedem potnikov in trije člani posadke. Da je bil Prigožin med potniki ponesrečenega letala, je kmalu zatem potrdila ruska zvezna agencija za zračni promet. Družinam preminulih v strmoglavljenju letala je v četrtek sožalje izrekel ruski predsednik Vladimir Putin. Dogodek je označil za tragedijo, Prigožina pa opisal kot nadarjenega človeka, ki je delal napake.