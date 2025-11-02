Svetli način
Tujina

Kremelj: Srečanje med Trumpom in Putinom ni potrebno

Moskva, 02. 11. 2025 17.46 | Posodobljeno pred 10 minutami

Se bo napovedano srečanje med ameriškim in ruskim predsednikom, Donaldom Trumpom in Vladimirjem Putinom, sploh odvilo? Po začetni pritrditvi, da bo vrh potekal v Budimpešti, ter napovedih Madžarske, da se na srečanje že pripravljajo, se je retorika med državama znova nekoliko zaostrila. Prvi mož ZDA je Putina kritiziral zaradi nadaljevanja spopadov na frontah, uvedel pa je tudi sankcije proti dvema ruskima naftnima podjetjema. Kremelj je zdaj ocenil, da vrh na Madžarskem trenutno ni potreben.

"Zdaj je potrebno temeljito delo na vprašanjih, povezanih z reševanjem konflikta v Ukrajini, ne pa hitra organizacija srečanja med ruskim in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom," je za rusko tiskovno agencijo TASS dejal predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Ocenil je, da je sicer srečanje hipotetično še vedno mogoče, a da potrebe po takšnem vrhu trenutno ni.

Pred slabimi tremi tedni sta se ameriški predsednik Donald Trump in ruski predsednik Vladimir Putin prek telefonskega pogovora dogovorila za srečanje v Budimpešti. Kot je potrdil tudi madžarski premier Viktor Orban, so priprave na srečanje že stekle, zagotovil pa je tudi, da bodo obema visokima gostoma zagotovili varnost.

Trump je nato nekaj dni kasneje dejal, da si ne želi "jalovega srečanja" ter kot ključni problem navedel rusko nadaljevanje bojev vzdolž frontne črte. 22. oktobra je nato ameriški predsednik uvedel tudi sankcije proti dvema največjima ruskima naftnima podjetjema Rosneft in Lukoil.

Kljub temu Bela hiša vrha v Budimpešti ni povsem izključila, čeprav je Trump dejal, da se s Putinom ne namerava sestati, dokler ne bo videl jasne poti do mirovnega sporazuma. Putinov posebni odposlanec Kiril Dmitrijev je sicer 24. oktobra zatrdil, da sta Rusija in Ukrajina blizu mirovnega sporazuma, ki da ga bodo posredovale ZDA.

