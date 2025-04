Kremelj: Ukaz o prekinitvi napadov na energetske objekte na velja več

Na vprašanje o izteku veljavnosti ukaza, ki ga je 18. marca izdal Vladimir Putin, je tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov odgovoril z besedami, da se je 30-dnevni rok iztekel in da predsednik ni podal dodatnih navodil v zvezi s tem.

Putin je na prekinitev napadov na ukrajinsko energetsko infrastrukturo pristal po telefonskem pogovoru z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, v katerem pa se ni strinjal s predlogom o začasni popolni prekinitvi ognja, na kar je pred tem pristal Kijev.

Rusija in Ukrajina sta se na ločenih pogovorih z Američani v Savdski Arabiji nato strinjali, da bosta zagotovili varno plovbo v Črnem morju. Zavezali so se tudi prepovedi napadov na energetske objekte in prizadevanjem za vzpostavitev trajnega miru.

Do danes sta se ukrajinska in ruska stran medsebojno večkrat obtožili kršitev moratorija, s katerim Putin po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega ni nikoli mislil resno.