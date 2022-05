Kremelj: Vstop Finske v Nato bi pomenil grožnjo Rusiji

Ruske oblasti so danes tudi sporočile, da bi vstop sosednje Finske v zvezo Nato zagotovo pomenil grožnjo Rusiji. "Širitev Nata in približevanje zavezništva našim mejam ne bo naredilo sveta in naše celine bolj stabilne in varne," je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov . Pri tem je poudaril, da bo vse odvisno od tega, kako bo potekal proces vstopa v Nato in kako daleč se bo njegova vojaška infrastruktura približala ruskim mejam.

Medtem pa je generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg pozdravil podporo finskih voditeljev pridružitvi Finske vojaškemu zavezništvu in dejal, da bi morebitni postopek vstopa v Nato potekal "gladko in hitro". "To je suverena odločitev Finske, ki jo Nato v celoti spoštuje. Če bi se Finska odločila za prošnjo, bi jo v Natu toplo sprejeli," je dejal in poudaril, da gre pri tem izključno za odločitev Finske in ne za to, da bi Nato izkoristil situacijo. "Strinjam se s predsednikom države in predsednico vlade, da bi članstvo okrepilo varnost Nata in Finske. Finsko članstvo bi pokazalo, da so vrata Nata odprta in da Finska sama odloča o svoji prihodnosti," je še dodal.