Tujina

Kremelj zanika, da bi Putin pozval oligarhe k financiranju vojne

Moskva, 27. 03. 2026 16.38 pred eno minuto 1 min branja 0

L.M.
Srečanje o vojaško-tehničnem sodelovanju

Kremelj je zanikal navedbe, da naj bi ruski predsednik od najbogatejših poslovnežev in oligarhov zahteval finančno podporo za vojno v Ukrajini. Po uradnih pojasnilih gre za napačne interpretacije, kljub temu pa pritiski na ruske javne finance zaradi naraščajočih vojaških izdatkov ostajajo vse večji.

Predstavniki Kremlja so po poročanju Politica danes zavrnili poročila, da je Vladimir Putin na zaprtem srečanju pozval najbogatejše Ruse, naj prispevajo denar za financiranje vojne v Ukrajini. Tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov je po navedbah Reutersa poudaril, da predsednik takšne zahteve ni podal.

Po njegovih besedah je eden od udeležencev srečanja samoiniciativno ponudil državi zelo velik finančni prispevek, kar naj ne bi bilo povezano z vojaškimi nameni. Peskov je dodal, da je Putin to pobudo sicer pozdravil, a ni šlo za organiziran ali zahtevan prispevek. Ob tem je namignil, da nekateri poslovneži, ki so obogateli v devetdesetih letih s pomočjo države, danes čutijo moralno obveznost, da prispevajo nazaj.

Zanikanje prihaja po poročilih, ki jih je objavil neodvisni ruski medij The Bell, ki je ob sklicevanju na anonimne vire zapisal, da naj bi Putin podjetnike pozval k pomoči pri zapolnjevanju proračunskih vrzeli ter nakazal nadaljevanje vojne do popolnega nadzora nad regijo Donbas.

Finančni pritiski na Rusijo se medtem stopnjujejo. Obrambni proračun se je, kot piše Politico v zadnjem letu povečal za več kot 40 odstotkov in dosegel rekordno raven, kar sili vlado v iskanje dodatnih virov.

