Kremelj zanika, da bi Putin pozval oligarhe k financiranju vojne

Predstavniki Kremlja so po poročanju Politica danes zavrnili poročila, da je Vladimir Putin na zaprtem srečanju pozval najbogatejše Ruse, naj prispevajo denar za financiranje vojne v Ukrajini. Tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov je po navedbah Reutersa poudaril, da predsednik takšne zahteve ni podal.

Po njegovih besedah je eden od udeležencev srečanja samoiniciativno ponudil državi zelo velik finančni prispevek, kar naj ne bi bilo povezano z vojaškimi nameni. Peskov je dodal, da je Putin to pobudo sicer pozdravil, a ni šlo za organiziran ali zahtevan prispevek. Ob tem je namignil, da nekateri poslovneži, ki so obogateli v devetdesetih letih s pomočjo države, danes čutijo moralno obveznost, da prispevajo nazaj.