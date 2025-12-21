Naslovnica
Tujina

Kremelj zanikal pripravo tristranskih pogovorov, Putin pripravljen na pogovore z Macronom

21. 12. 2025 12.34

Avtor:
Ne.M. STA
Putin in Macron

Kremelj je zanikal možnost tristranskih mirovnih pogovorov med Rusijo, Ukrajino in ZDA, kar je v soboto pred pogovori v Miamiju omenjal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Je pa ruski predsednik Vladimir Putin po navedbah tujih tiskovnih agencij pripravljen na pogovore s francoskim kolegom Emmanuelom Macronom, kar Pariz pozdravlja.

"Zaenkrat ni nihče resno razpravljal o tej pobudi in kolikor vem, to ni niti v pripravi," je o tristranskih pogovorih dejal Ušakov.
"Zaenkrat ni nihče resno razpravljal o tej pobudi in kolikor vem, to ni niti v pripravi," je o tristranskih pogovorih dejal Ušakov.
FOTO: Shutterstock

Ruski odposlanec Kiril Dmitrijev je v soboto prispel v Miami, kjer so se zbrali tudi ukrajinski in evropski predstavniki za nova pogajanja o končanju vojne v Ukrajini, ki jih vodita ameriški posebni odposlanec Steve Witkoff in Jared Kushner, zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Preberi še 'Putin ne bo odločal o organizaciji volitev'

Zelenski je v soboto dejal, da je Washington predlagal tudi tristranski format pogovorov z udeležbo Ukrajine, Rusije in ZDA. To bi po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pomenilo prva neposredna pogajanja Moskve in Kijeva po pol leta.

Ušakov: 'To ni niti v pripravi'

"Zaenkrat ni nihče resno razpravljal o tej pobudi in kolikor vem, to ni niti v pripravi," je na omenjene navedbe po poročanju ruskih tiskovnih agencij danes odgovoril svetovalec ruskega predsednika za zunanjo politiko Jurij Ušakov.

Zelenski je v svoji izjavi še omenil, da bi na takšnih tristranskih pogovorih lahko sodelovali tudi evropski odposlanci. Moskva, ki je leta 2022 sprožila agresijo nad Ukrajino, sicer trdi, da sodelovanje evropskih predstavnikov v pogajanjih le ovira proces, in meni, da so voditelji evropskih držav naklonjeni vojni.

Putin pripravljen na pogovore z Macronom

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov pa je danes za rusko tiskovno agencijo Ria Novosti dejal, da je Putin pripravljen na pogovore s francoskim predsednikom Macronom. Putin po njegovih besedah verjame, da če obstaja obojestranska politična volja, so lahko takšni pogovori le pozitivno obravnavani, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Putin po njegovih besedah verjame, da če obstaja obojestranska politična volja, so lahko takšni pogovori le pozitivno obravnavani.
Putin po njegovih besedah verjame, da če obstaja obojestranska politična volja, so lahko takšni pogovori le pozitivno obravnavani.
FOTO: AP

Peskov se je s tem odzval na petkovo izjavo Macrona, da bi bilo za Evropo in Ukrajino koristno, če bi se ponovno pogovorili s Putinom, da bi se lahko neposredno vključili v razpravo. "Sicer pa se med seboj pogovarjamo s pogajalci, ki se bodo sami pogajali z Rusi. To ni optimalno," je dejal francoski predsednik.

Francosko predsedstvo je danes pozdravilo pripravljenost Putina na srečanje z Macronom. "Dobrodošlo je, da je Kremelj javno soglašal s to pobudo. V prihodnjih dneh se bomo odločili, kako je najbolje postopati naprej," so po poročanju AFP sporočili iz Elizejske palače.

Prejšnji konec tedna so o mirovni rešitvi za Ukrajino razpravljali v Berlinu Ukrajinci, Američani in Evropejci, v Miamiju pa nameravajo ameriški pogajalci rezultate iz Berlina posredovati ruskim predstavnikom. Ruski pogajalec Dmitrijev je pogovore po prvem krogu označil za konstruktivne.

Ušakov je danes povedal, da se bo Dmitrijev po pogovorih v Miamiju "vrnil v Moskvo, poročal in nato bomo razpravljali o naslednjih korakih".

Nazadnje pogovori julija v Instambulu

Predstavniki Ukrajine in Rusije so imeli nazadnje neposredne pogovore julija v Istanbulu. Ti so privedli do izmenjave zapornikov, drugega napredka pa ni bilo.

Ruska komisarka za človekove pravice Tatjana Moskalkova je danes za Ria Novosti povedala, da se je skupina civilistov iz Ukrajine vrnila v Rusijo, Moskva pa je omogočila odhod nekaj Ukrajincev iz ruskega dela pokrajine Herson, navaja španska tiskovna agencija EFE.

ukrajina rusija zda vojna pogovori

Januarska eksplozija Muskove rakete ogrozila več kot 450 ljudi

Več mrtvih v novem streljanju v lokalu v Južni Afriki

