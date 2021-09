Kremeljski troli v Evropi z lažnimi komentarji poustvarjajo javno mnenje

Komentiranje na družbenih omrežjih je za tančico anonimnosti prineslo politična orodja, ki so bila v preteklosti tabu tema. Angleški raziskovalci so sledili številnim komentarjem na spletnih straneh in odkrili, da obstaja velika skupina usmerjenih komentatorjev, ki služijo kremeljskemu propagandnemu stroju. Takšne taktike niso vezane samo na Kremelj, tudi politične stranke se poslužujejo podobnih taktik. V Sloveniji smo to potrdili februarja letos, ko je poslanka SDS nevede preklopila med pravim in lažnim profilom.

icon-expand "V rubrikah s komentarji in na družbenih omrežjih so delili in pisali mnenja, ki niso bila razmišljanja ljudi, ampak Kremlja." FOTO: Shutterstock

Poročilo z univerze Cardiff razkriva, kako je v pogonu velika medijska operacija, ki sistematično vpliva, oziroma bolje rečeno, manipulira s preusmerjanjem pozornosti in potvarjanjem javnega mnenja. Namen pa je manipuliranje zahodnih medijev za širjenje propagande in dezinformacij, ki podpirajo interese Kremlja. Raziskovalci z univerze v Cardiffu so našli dokaze, da je bilo pod napadom kar 32 uglednih medijev v 16 državah. Način pa je bil precej enostaven – v rubrikah s komentarji in na družbenih omrežjih so delili in pisali mnenja, ki niso bila razmišljanja ljudi, ampak Kremlja. Izpostavljali so morali zaton Zahoda, problem LGBT, prednost Rusije in številne druge vidike, ki so koristili Moskvi. Spletne strani, ki so bile večkrat izpostavljene tem dejavnostim, so The Daily Mail; Daily Express in The Times v Združenem kraljestvu; America's Fox News in Washington Post; Le Figaro v Franciji; Der Spiegel in Die Welt v Nemčiji; in italijanska La Stampa. Raziskovalci so razkrili 242 zgodb, v katerih so bile objavljene provokativne proruske ali protizahodne izjave kot odziv na članke, pomembne za Rusijo. Ti komentarji so bili nato posredovani številnim medijem v ruskem jeziku, ki so jih uporabili kot osnovo za zgodbe o politično kontroverznih dogodkih. O njih so poročali tudi drugi "obrobni mediji" in spletna mesta, ki so znana po širjenju dezinformacij in propagande in tudi nekatere strani, ki so jih zahodne varnostne službe povezovale z ruskimi obveščevalnimi agencijami.

Direktor Inštituta za raziskave kriminala in varnosti, profesor Martin Innes, ki vodi program Open Source Communication Analytics Research Research (OSCAR), je dejal: "Ta kampanja, ki želi vplivati na percepcijo javnega mnenja, je še posebej pomembna zaradi svojega mednarodnega obsega in prefinjene manipulacije s številnimi mediji, spletnimi mesti in družbeni mediji na usklajen način. Z ugrabitvijo komentarjev zahodnih medijskih znamk lahko predstavijo svojo propagando kot znak splošnega mnenja." Te objave in komentarje nato pospešeno širijo po družbenih omrežjih, vse z namenom zavajanja javnega mnenja. Kot še doda Innes, "mediji, ki smo jih preiskovali, so še posebej občutljivi na tovrstne manipulacije, saj nimajo varnostnih ukrepov za preprečevanje, odvračanje ali odkrivanje tovrstnih dejavnosti. Lažni profili so lahko preprosto preklapljali med osebami in identitetami, kar tehnologija dejansko omogoča". Nekatere platforme za komentiranje drugim uporabnikom omogočajo glasovanje. Prokremeljski komentarji so v primerjavi s tipičnimi sporočili "običajnih" uporabnikov večkrat prejeli nenavadno veliko število in delež "glasov podpore". Podrobna forenzična vedenjska analiza profilov računov, ki objavljajo prokremeljske komentarje, ugotavlja, da nekateri od teh uporabnikov večkrat spreminjajo svoje profile in lokacije; na enem računu je bilo od junija lani 69 sprememb lokacije in 549 sprememb imena.

Poročilo pravi, da obstajajo tudi dokazi o usklajevanju med ruskimi državnimi mediji in mediji, povezanimi z nedržavno medijsko skupino Patriot, ki so komentarje pridobili in se opirali na te komentarje bralcev pri ustvarjanju zgodb. Naredili so članke, ki so uporabljali naslove, kot sta "Bralci Daily Maila pravijo ..." in "Bralci Der Spiegela mislijo ...". Ti so bili objavljeni, da bi nakazovali, da obstaja velika podpora med zahodnimi državljani za Rusijo ali predsednika Putina. Te zgodbe v ruskem jeziku so se razširile tudi na občinstvo v Srednji in Vzhodni Evropi, najpomembnejše v Bolgariji. A takšni koraki niso vezani samo na državne akterje, ampak tudi na politične prakse. Politična mreža, ki sistemsko napada nasprotno misleče Februarja je v Sloveniji odmeval lapsus poslanke SDS Alenke Jeraj. Ko se je vpletla v pogovor o gneči na smučiščih, je namreč del zapisa tvitnila s svojega uporabniškega računa, del pa s profila @Kopriva60918021, pod katerim očitno tudi tvita. Samorazkritje lažnega profila, ki je sprožilo posmeh in norčevanje na družbenih omrežjih, je po oceni strokovnjaka zelo koristen indic o spletnem delovanju vladajoče stranke. Pripetljaj poslanke, ki je nespretno razkrila, da ima na Twitterju več profilov, je strašno koristen indic, ki povezuje nekaj do zdaj ne povsem jasnih elementov spletnega delovanja vladajoče stranke, meni internetni veteran in strokovnjak za komuniciranje Vuk Ćosić.

icon-expand Tvit Alenke Jeraj FOTO: Twitter