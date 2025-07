Kremiranje in pokop ljubljenčkov postal hitro rastoč posel

Od psov do mačk, zajcev in eksotičnih živali – živalski ljubljenčki so za mnoge polnopravni družinski člani. Globalna trgovina za hišne ljubljenčke je ocenjena na več kot 300 milijard evrov. To pomeni od hrane, do dodatkov, celo krematorijev in pasjih pokopališč. Na Češkem je iz leta v leto več pogrebnih podjetij, ki se ukvarjajo zgolj s kremiranjem in pokopom ljubljenčkov. Še več, užaloščeni lastniki se vse pogosteje odločajo tudi za različne spominke iz ostankov pokojnih živali.