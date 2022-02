Krepitev zveze NATO v vzhodni Evropi: Na Poljsko prispeli prvi ameriški vojaki

Danes je na Poljsko prispela predhodnica. Gre za člane pripravljalne skupine in nekaj poveljnikov, je še povedal Lipczynski po poročanju poljske tiskovne agencije PAP. Večja skupina vojakov naj bi v Jasionki pristala v nedeljo. Na Poljskem je po navedbah PAP trenutno nameščenih okoli 4500 ameriških vojakov, tako v okviru NATO kot na podlagi dvostranskega dogovora z ZDA.

Washington je pred dnevi sporočil, da bo zaradi napetosti na rusko-ukrajinski meji v vzhodno Evropo poslal okoli 3000 dodatnih vojakov, da bi branili članice zveze NATO pred potencialno agresijo. Od teh bodo ZDA v Nemčijo in Poljsko poslale okoli 2000 vojakov, iz Nemčije pa bodo v Romunijo premestile tisoč vojakov, trenutno nameščenih na Bavarskem.

Medtem so tudi v nemški Wiesbaden že prispeli prvi od predvidenih 300 ameriških vojakov iz Fort Bragga, je na spletni strani poročal nemški Tagesspiegel.

Spodrsljaj: Objavili napačno novico o začetku invazije

Ameriški mediji že več tednov opozarjajo na neizbežnost ruske invazije na Ukrajino. Danes je Fox News poročal, da naj bi Rusija na območju že imela 70 odstotkov vseh potrebnih sil za začetek invazije. "Število taktičnih bataljonskih skupin se je v zadnjih dveh tednih povečalo iz 60 na 83, še 14 pa jih je na poti," poročajo.

Medtem pa se je zalomilo Bloomberg News, ki je ponesreči objavil članek, da se je ruska invazija že začela. Kmalu za tem so novico umaknili in sporočili, da je bila objavljena ena od vnaprej pripravljenih novic. "Naslove pripravljamo za več različnih scenarijev. Naslov 'Rusija je napadla Ukrajino' je bil objavljen ob 16. uri po vzhodnem času. Močno obžalujemo napako. Naslov smo umaknili, kako je prišlo do objave pa še raziskujemo," so zapisali v sporočilu za javnost.