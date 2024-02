Krepitev obrambe: 'Evropa mora porabljati več, bolje in evropsko'

"Ko pogledamo okoli sebe, je jasno, da ni več prostora za iluzije. (Ruski predsednik Vladimir) Putin je mir izkoristil za pripravo na vojno. Posledično je svet nevarnejši, kot je bil več generacij," je povedala Ursula von der Leyen. Pri tem je opozorila na nevarnosti, ki jih predstavljajo avtoritarni voditelji po svetu, vojno v Gazi, pa tudi vse bolj agresivne trgovinske politike tretjih držav.

Doslej doseženi napredek EU in držav članic na obrambnem področju po njenih besedah kaže, da se je Evropa začela zavedati nujnosti in obsega izziva, ki je pred njo. Vendar pa jo čaka še veliko dela, je poudarila. Začeti je treba s popolnitvijo in modernizacijo oboroženih sil držav članic. Da bo dovolj materiala za izdelavo operativnih zmogljivosti, pa je treba v prihodnjih petih letih močno okrepiti proizvodne zmogljivosti industrije.

"V središču tega mora biti preprosto načelo: Evropa mora porabljati več, bolje in evropsko," je povedala von der Leynova in napovedala predstavitev prve evropske industrijske obrambne strategije. Eden od osrednjih ciljev strategije in naložbenega programa, ki jo bo spremljal, bo skupno naročanje na obrambnem področju, kot je EU po njenem mnenju zelo uspešno storila že pri cepivih in zemeljskem plinu.