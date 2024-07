Krepitev proizvodne zmogljivosti obrambne industrije, 40 milijard za Ukrajino

"Vanj je treba ves čas vlagati, vendar pa se je izkazalo za zelo zanesljivega. To zavezništvo je namreč v interesu vseh, to velja tudi za ZDA," je povedal. Meni, da bodo ZDA ne glede na to, kdo bo zmagal na volitvah, ostale trdna zaveznica.

Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je sicer po sredinem delu zasedanja voditeljev znova poudaril, da so evropske članice zavezništva in Kanada v zadnjih letih močno povečale izdatke za obrambo. Tako jih bo letos kar 23 od 32 za obrambo namenilo najmanj dva odstotka bruto domačega proizvoda (BDP).

Med drugim so se zavezali k okrepitvi obrambne industrije po vsem zavezništvu, med drugim z zmanjšanjem ovir pri medsebojnem trgovanju in naložbah. Napovedali so tudi bolj sistematičen pristop k razvoju obrambne industrije, tako nameravajo pripraviti nacionalne načrte in strategije, ki jih bodo članice delile med seboj. S tem bo njihovo delovanje bolj usklajeno, še piše v izjavi. Prav tako nameravajo povečati število obsežnih večnacionalnih naročil vojaške opreme.

" Čezatlantsko sodelovanje na področju obrambne industrije je ključnega pomena za Natovo odvračanje in obrambo. Naša obrambna industrija nam omogoča opremo, ki jo potrebujemo za boj, povečevanje tehnološke prednosti, igra pa tudi pomembno vlogo pri izboljšanju pripravljenosti in interoperabilnosti naših sil," so voditelji, med njimi premier Robert Golob , zapisali v zavezi o okrepitvi zmogljivosti Natove obrambne industrije.

Nova pomoč Ukraniji

Voditelji članic so se tudi ZDA zavezali, da bodo prihodnje leto Kijevu namenili za najmanj 40 milijard evrov vojaške pomoči, usklajevanje katere prevzema Nato. Ukrajini so zagotovili še, da je njena pot v zavezništvo nepovratna. Kitajsko pa so obtožili, da je ključna pri omogočanju ruske agresije na Ukrajino.

Ustanovili so posebno Natovo poveljstvo za usklajevanje zahodne pomoči Ukrajini in urjenja njenih vojakov. Cilj poveljstva, imenovanega NSATU, je zagotoviti, da bo pomoč Kijevu bolj predvidljiva, vzdržna in usklajena.

Ob robu vrha so sicer ZDA, Nemčija, Nizozemska, Romunija in Italija naznanile pošiljko novih sistemov zračne obrambe Ukrajini. Napovedale so dobavo petih sistemov, in sicer štirih patriotov in sistem SAMP/T. Glede na obljube držav članic, dane v zadnjih tednih, je sicer nov le en sistem patriot - tisti, ki so ga napovedale ZDA.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken pa je kasneje sporočil še, da sta Nizozemska in Danska začeli Kijevu dobavljati bojna letala F-16. Do konca leta naj bi to storila še Norveška.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se prav tako mudi v Washingtonu in se bo voditeljem danes pridružil na zasedanju Sveta Nato-Ukrajina, je pozdravil dobavo sistemov zračne obrambe in letal F-16. Vendar pa je opozoril, da se razpravlja le o desetih ali dvajsetih letalih, kar pa po njegovi oceni ne bo zadostovalo. Dokler Ukrajina ne bo imela vsaj 128 bojnih letal, na nebu ne bo mogla konkurirati Rusiji.

Kot je že ob prihodu na zasedanje povedal Stoltenberg, je vsa podpora namenjena temu, da se Ukrajina približa zavezništvu in nekoč postane članica. Voditelji so v izjavi pozdravili napredek, ki ga je Kijev od lanskega vrha v Litvi naredil pri sprejemanju reform na področju demokracije, gospodarstva in varnosti.

"Ukrajino bomo ob nadaljevanju tega pomembnega dela še naprej podpirali na njeni nepovratni poti k polni vključitvi v evro-atlantski prostor, vključno s članstvom v Natu," so poudarili. Ponovili so, da bodo Kijev v zavezništvo povabili, ko se bodo o tem strinjale članice in ko bodo izpolnjeni pogoji.

Premier Golob je v sredo ob prihodu na zasedanje zagotovil, da bo Slovenija prispevala svoj delež za obrambo Ukrajine, vendar pa o številkah oziroma zneskih ni mogel govoriti, ker še niso razdeljeni.

V skupni izjavi so voditelji izrazili tudi zaskrbljenost zaradi kitajske podpore ruski agresiji. Peking so pozvali, naj preneha z vso materialno in politično podporo Rusiji ter ga posvarili pred posledicami za njegov ugled in interese.