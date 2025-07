Množične evakuacije z otoka, Kreta v plamenih

V naselju Agia Fotia so bile uničene hiše in najemniški objekti, lokalni viri pa navajajo, da je območje ostalo brez elektrike. Vsaj štiri starejše osebe so bile odpeljane v bolnišnico zaradi težav z dihanjem, ki jih je povzročilo vdihavanje dima. Po podatkih reševalnih služb se požar razteza na najmanj šest kilometrov širokem območju.

Po podatkih reševalnih služb se požar trenutno še širi in ga je vse težje omejiti. Policija je pozvala prebivalce in turiste, naj se zaradi izjemno slabe kakovosti zraka, ekstremne vročine in pepela izogibajo vsem nenujnim potovanjem.

Zdravstveni organi so vse bolnišnice na Kreti spravili v stanje pripravljenosti. Oblasti so odredile množično evakuacijo iz hotelov, zasebnih nastanitev in hiš v občini Ferma, saj se ji približuje požar. Operacija se izvaja s podporo gasilcev, policije in lokalnih prostovoljcev.

Doslej je bilo iz okoliških naselij in turističnih con evakuiranih okoli 1500 ljudi, ki so bili premeščeni v Ierapetro. Približno 200 jih je začasno nastanjenih v mestni športni dvorani.

Do srede zvečer je bilo na terenu 155 gasilcev, osem specializiranih pehotnih ekip in 38 gasilskih vozil. Do sončnega zahoda so vodo na ogenj spuščali štirje helikopterji.

Grčija je vsako poletje ob visokih temperaturah posebej izpostavljena gozdnim požarom, ki jih dodatno podžigajo močni vetrovi in suša. Lani so ognjeni zublji po državi požgali približno 45.000 hektarjev površin.