Oranžno nebo nad Kreto: otok prekril puščavski pesek

Zaradi velike količine prašnih delcev v zraku so meteorologi prebivalcem, zlasti ranljivim skupinam, svetovali, naj se izognejo dejavnostim na prostem, poroča The Greek Herald.
Na letališču v Heraklionu je bil moten letalski promet, vsaj dve letali so preusmerili na druga letališča, potem ko se je vidljivost nevarno zmanjšala.
Razlog za obilico peska je pojav, znan kot calima. Ta nastane, ko močan veter iz Sahare zanese pesek, ta pa povzroči oranžno meglico. Pojav je sicer pogost na španskih Kanarskih otokih.
Vremenske razmere je zaostrila še nevihta Erminio, ki je celotni Grčiji prinesla močno deževje, nevihte in močan veter.
V bližini Aten umrl moški
V bližini Aten je neurje terjalo življenje ter povzročilo lokalne poplave in motnje v prometu. Gasilci so sporočili, da je umrl moški, ki so ga našli ujetega pod avtomobilom.
Gasilci so na širšem območju grške prestolnice prejeli skoraj 500 telefonskih klicev v sili, med njimi pa več kot 30 prošenj za reševanje.
Oblasti so objavile opozorila in zaprle šole vzhodno od Aten, na otokih Dodekaneza, na Kikladih in na Kreti. Na otoku Poros, blizu obale Peloponeza, so poplave odnesle most.
Večina trajektov, ki so glavno prevozno sredstvo za številne grške sredozemske otoke, je v sredo ostala v pristaniščih.
Grška meteorološka služba EMY je danes za večji del države napovedala dolgotrajen in intenziven dež ter nevihte, ki bodo lokalno močnejše. V petek naj bi se vremenske razmere umirile.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.