Oranžno nebo nad Kreto: otok prekril puščavski pesek

Zaradi velike količine prašnih delcev v zraku so meteorologi prebivalcem, zlasti ranljivim skupinam, svetovali, naj se izognejo dejavnostim na prostem, poroča The Greek Herald.

Na letališču v Heraklionu je bil moten letalski promet, vsaj dve letali so preusmerili na druga letališča, potem ko se je vidljivost nevarno zmanjšala.

Razlog za obilico peska je pojav, znan kot calima. Ta nastane, ko močan veter iz Sahare zanese pesek, ta pa povzroči oranžno meglico. Pojav je sicer pogost na španskih Kanarskih otokih.

Vremenske razmere je zaostrila še nevihta Erminio, ki je celotni Grčiji prinesla močno deževje, nevihte in močan veter.