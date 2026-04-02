Tujina

Oranžno nebo nad Kreto: otok prekril puščavski pesek

Kreta, 02. 04. 2026 10.26 pred 26 dnevi 2 min branja 19

Avtor:
M.S. STA
Puščavski pesek nad Kreto

Največji grški otok Kreta je prekril oblak saharskega peska in nebo obarval oranžno. Zaradi izredno slabe vidljivosti je bil moten letalski promet, oblasti pa so prebivalce opozarjale na slabo kakovost zraka. V Grčiji sicer že tretji dan divja nevihta Erminio z orkanskim vetrom, ki je v bližini Aten terjala smrtno žrtev.

Zaradi velike količine prašnih delcev v zraku so meteorologi prebivalcem, zlasti ranljivim skupinam, svetovali, naj se izognejo dejavnostim na prostem, poroča The Greek Herald.

Na letališču v Heraklionu je bil moten letalski promet, vsaj dve letali so preusmerili na druga letališča, potem ko se je vidljivost nevarno zmanjšala.

Razlog za obilico peska je pojav, znan kot calima. Ta nastane, ko močan veter iz Sahare zanese pesek, ta pa povzroči oranžno meglico. Pojav je sicer pogost na španskih Kanarskih otokih.

Vremenske razmere je zaostrila še nevihta Erminio, ki je celotni Grčiji prinesla močno deževje, nevihte in močan veter.

V bližini Aten umrl moški

V bližini Aten je neurje terjalo življenje ter povzročilo lokalne poplave in motnje v prometu. Gasilci so sporočili, da je umrl moški, ki so ga našli ujetega pod avtomobilom.

Gasilci so na širšem območju grške prestolnice prejeli skoraj 500 telefonskih klicev v sili, med njimi pa več kot 30 prošenj za reševanje.

Oblasti so objavile opozorila in zaprle šole vzhodno od Aten, na otokih Dodekaneza, na Kikladih in na Kreti. Na otoku Poros, blizu obale Peloponeza, so poplave odnesle most.

Večina trajektov, ki so glavno prevozno sredstvo za številne grške sredozemske otoke, je v sredo ostala v pristaniščih.

Grška meteorološka služba EMY je danes za večji del države napovedala dolgotrajen in intenziven dež ter nevihte, ki bodo lokalno močnejše. V petek naj bi se vremenske razmere umirile.

kreta grčija puščavski pesek
KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Samo navijač
02. 04. 2026 21.02
Lahko brišes kolikor hoceš.😊😊😊
Samo navijač
02. 04. 2026 21.01
Še enkrat ,Ni RES da je taksno nebo iz prve roke !!
Amenhotep
02. 04. 2026 18.23
A na Kreti tudi pišejo ko je v Ljubljani megla ?
Samo navijač
02. 04. 2026 17.28
Laž. Iz prve roke povem da NI bila taksna barva.
Kimberley Echo
02. 04. 2026 15.29
Pojav "calima" na Kreti, Siciliji, Malti...ni nenavaden pojav v spomladanskem času.
flojdi
02. 04. 2026 14.34
.res ne vem v kateri puscavi je toliko peska take farbe..
Potouceni kramoh
02. 04. 2026 14.34
To je vse od frizure monsinjora Donnalda Trumpa.
oježeš
02. 04. 2026 12.04
A poleg migrantov, nam bo narava pošiljala še pesek od dol.
Kratki
02. 04. 2026 12.11
Misliš vojske
Panter 63
02. 04. 2026 11.35
Delavec Slo in podobni modeli to ne bojo komentirali? Aja, ni s Hrvaške. Pa lahko bi, saj ne vedo kje je Kreta.
SpamEx
02. 04. 2026 11.14
Letalonosilka ford nima mira pred Iranom
Rafael Kramar
02. 04. 2026 11.12
Tole pa je materiala za zarotarske antivakserje.
Krošnja
02. 04. 2026 11.11
Ne vem ce je v sloveniji smiselno pisati o saharskem pesku ker tukaj “visokocivilizirani” ljudje-v nasprotju z africani, verjamejo da nas zaprašujejo letala. Pesek menda ne more potovati par 1000 km po zraku. Ali pač?
cekinar
02. 04. 2026 11.09
Afrika - več kot 1,5 miljarda prebivalcev,do 2050 bi naj doseglo prek 2,5 miljarde,Sahara preko 10 miljonov km² in se širi,kljub nekaterim projektom zasajevanja zelenih površin na obrobju puščave t.i. Sahelu.Strmo naraščanje prebivalstva Afrike ,kot je trenutno pač zahteva krčenje gozdov in savan za kmetijske površine ,kar povzroca erozijo tal in širjenje puščave,zato bi bilo treba uvest ostrejši nadzor nad krčenjem gozdov v afriki.
tavbix
02. 04. 2026 11.02
Pri nas pa očitno prekriva odkrito in posneto korupcijo... Vse je "ponovno" potihnilo, kar samo priča, da korupcija seže v vse pore naših državnih in sodnih institucij, kot tudi večine medijev.
PARTIZAN PEPE
02. 04. 2026 10.51
A je Izraelske ruševine odpihnilo...
Spijuniro Golubiro
02. 04. 2026 10.50
V sloveniji pa vse rdeče
