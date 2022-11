Kreto prizadel potres z magnitudo 5,5

Grški otok Kreta in otočje Dodekanez je zgodaj davi stresel potres z magnitudo 5,5, je sporočil Inštitut za geodinamiko v Atenah in dodal, da je bil epicenter potresa pod morsko gladino med Kreto in otokom Karpatos. Po podatkih reševalnih služb ni bilo poškodovanih ali večje škode na infrastrukturi.

"Potres se je zgodil na zelo veliki globini, približno 80 kilometrov," je na državni televiziji povedal grški geolog Eftimios Lekas in dodal, da ni bilo plimovanja. Po poročanju lokalnih medijev je potres medtem prebudil na tisoče ljudi. Do potresa je prišlo danes ob 1.25 po lokalnem času. Otok Kreta leži severno od točke, kjer se stikata afriška in evrazijska tektonska plošča, zaradi česar so potresi v okolici pogost pojav.