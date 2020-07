Umorjena člana črnogorskega klana imela pri sebi slovenska potna lista

Grška policija je aretirala tri osebe v povezavi z umoroma dveh vidnih članov črnogorskega škaljarskega klana, Baranina Alana Kožarja in Damirja Hadžića , ki sta se sicer že dlje časa izmikala roki pravice. Ustreljena sta bila 23. julija na otoku Krfu, ko sta se vračala s plaže, pred vilo, v kateri sta stanovala, ju je našel maser. Ustreljena sta bila kar 29-krat, poroča Kurir.rs . Dva napadalca sta trupli tudi polila z bencinom, a jima ju ni uspelo zažgati. Oba ubita sta imela v avtomobilu, ki se je nahajal blizu njiju, shranjeno orožje, a jima do njega ni uspelo priti. Vse to kaže, da gre za delo profesionalcev.

Hadžića je sicer iskal tudi Interpol zaradi umora vidnejšega člana kavaškega klana Davorina Baltića leta 2018 v Beogradu. Aprila 2010 je bil aretiran v Milanu med poskusom oboroženega ropa. V zadnjih letih pa je odigral pomembno vlogo v obračunih kavaškega in škaljarskega klana. Z mednarodno tiralico so iskali tudi Kožarja zaradi povezav z organizirano kriminalno združbo ter umora. Na šest let in deset mesecev zaporne kazni je bil obsojen, potem ko je nastavil tri eksplozivne naprave na gradbišče hotela v Bečičih ter zaradi izsiljevanja poslovneža in solastnika hotela.

Likvidacija dveh vidnejših članov predstavlja nov udarec za črnogorski klan, po odmevni likvidaciji Igorja Dedovićain Stevana Stamatovićajanuarja letos, poročajo grški mediji.