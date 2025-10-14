Svetli način
Tujina

Krhek mir in kršitev 'zlatega pravila': bo dogovor obstal?

Gaza, 14. 10. 2025 10.44 | Posodobljeno pred 1 uro

M.V.
36

Donald Trump je po podpisu premirja v Gazi povedal, da je najtežji del mimo – vendar ključni deli njegovega 20-točk obsegajočega mirovnega načrta ostajajo nedorečeni. Nenazadnje se Hamas in Izrael nista dogovorila o podrobnostih povojnega upravljanja Gaze, obnovi ozemlja in izraelski zahtevi, da se Hamas razoroži. Spodrsljaj pri uresničevanju ene od ključnih točk bi lahko obe strani hitro pahnil nazaj v vojno.

Ameriški predsednik Donald Trump je posredoval pri zgodovinskem mirovnem sporazumu v Šarm el Šejku, vendar se zdaj sooča s precej težjimi izzivi, piše Dominic Waghorn, urednik za zunanjo politiko pri Sky News.

Waghorn pravi, da sta Trump in njegova ekipa prekršila eno od nepisanih pravil bližnjevzhodne diplomacije, ki se glasi: "brez dogovora, dokler ni končnega dogovora". Namesto tega so se pogajalci odločili za postopen pristop: doseči tisto, kar je mogoče zdaj, in preostanek pustiti za pozneje. "In delovalo je," piše Waghorn, "vsaj v smislu, da je prineslo podpis sporazuma."

Podpis deklaracije o miru v Gazi
Podpis deklaracije o miru v Gazi FOTO: AP

 

Po analizi Sky News je prva faza Trumpovega načrta vključevala premirje, izpustitev talcev in palestinskih zapornikov, delni umik izraelskih sil in vrnitev humanitarne pomoči v Gazo. "To je bil v mnogih pogledih lahek del," pravi Waghorn.

Zdaj pa sledi težji del, pravi Waghorn. Odločitev, kaj se bo zgodilo s Hamasom, ali bo razorožen, kdo bo upravljal Gazo in kdo bo zagotavljal mir. "Načrt predvideva prehodno upravo in mednarodne mirovne sile, ki jih bo nadzoroval 'Odbor za mir', ki mu bo predsedoval sam Trump," piše Waghorn.

Trump, kot opominja avtor, je večkrat dejal, da je to "zgodovinski začetek za novi Bližnji vzhod". Toda Waghorn opozarja, da bi brez konkretnih korakov – predvsem oblikovanja varnostnih sil in prehodne vlade – vse ostalo le pri besedah. "Brez tega bi lahko praznino, ki jo je pustil izraelski umik, hitro zapolnil Hamas," piše.

Če se bo proces nadaljeval, se bo morala izraelska vojska umakniti še bolj proti meji, kar bo odprlo pot pogovorom o palestinski državnosti in rešitvi dveh držav. Waghorn poudarja, da je Trump okoli sebe zbral široko koalicijo držav, ki jo bo moral angažirati, da "Palestincem ponudi resnično alternativo, v katero lahko verjamejo – saj bo brez tega njegova velika vizija ostala le vizija".

Trumpu priznanja tudi s strani demokratov

Trumpovo vlogo pri dosegu sporazuma o prenehanju spopadov so pohvalili celo njegovi politični nasprotniki v Ameriki

Jake Sullivan, ki je bil kot Bidnov svetovalec za nacionalno varnost odgovoren za odziv po napadu 7. oktobra 2023, je za CNN povedal: "Predsedniku Trumpu pripisujem zasluge." Dodal pa je tudi vprašanje: "Ali lahko zagotovimo, da bo ta sporazum preživel v prihodnjem obdobju?"

Zajeli Palestinci, ki jih je Izrael izpustil v Gazo
Zajeli Palestinci, ki jih je Izrael izpustil v Gazo FOTO: AP

 

Tudi nekdanji demokratski predsednik Bill Clinton je dejal, da si Trump in njegova administracija "zaslužita veliko zaslug za to, da sta vse strani ohranila za pogajalsko mizo, dokler ni bil dosežen dogovor".

Štiri krste s trupli talcev vrnjene v Izrael

Izraelska vojska in varnostna agencija Šin Bet sta sporočili, da so štiri krste s trupli ubitih talcev prečkale mejo Gaze v Izrael.

Trupla so odpeljali na Nacionalni inštitut za sodno medicino, kjer bodo izvedeni postopki identifikacije. V izjavi niso bila navedena imena žrtev, javnost pa so pozvali, naj "počaka na uradno potrditev njihove identitete".

gaza palestina izrael trump premirje
Pajo_36
14. 10. 2025 11.59
Sporazum bi bil: na novo začrtati meje v regiji, umik izraelskih sil iz Zahodngea Brega in umik vsega, Jerusalem district k PAlestini, mesto Jeruzalem samostojno in hkrati glavno mesto in Izraela in Plaestine, ker je sveto mesto za vse tri abrahamske religije... Dalje pa na pogjaanja o vodnih in ostalih virih, katere je Izrael zasegel skoraj vse in jih prodaja naprej Palestincem na t.i. avtonomnih območjih in drugod. Nov sporazum, sporazum v Oslu ni vreden pol počenega groša... Palačjo naj vos obnovo in škodo v 80 letih k so jo naredil narodu !
ODGOVORI
0 0
špaget
14. 10. 2025 11.59
Stop-igra za 5 do 10 let. Vseeno če bi se v naprej zmenil, kdaj se bodo spet pobijal
ODGOVORI
0 0
Tomaž Hacin
14. 10. 2025 11.52
-1
Zdaj pa naj pametni Trump sprejme še begunce iz Gaze, da bo pokazal svoj pravi obraz, seveda če ga ima ali se mu gre samo za izkoriščanje surovin.
ODGOVORI
1 2
Artechh
14. 10. 2025 11.58
Ne? Zakaj bi jih sprejel?
ODGOVORI
0 0
Tomaž Hacin
14. 10. 2025 11.49
+0
Ta podpis nič ne pomaga, samo en metek naj bo ustreljen z strani Hamasa pa bo zopet pokalo in se kafilo. Dokler ne bodo razorožili Hamasa ne bo konec vojne.
ODGOVORI
2 2
Podlesničar
14. 10. 2025 11.56
+1
Dokler ne bo palestinske države, ne bo miru.
ODGOVORI
1 0
Artechh
14. 10. 2025 11.59
Država bi pa sprmenila.kaj?
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
14. 10. 2025 11.48
+1
Zlato pravilo so amino skinali l. 1971, ko je dolar šel z zlate osnove. In dejansko od takrat že traja bankrot, ki se vedno hitreje in vztrajno bliža koncu. 🥂🥂🥂
ODGOVORI
2 1
but_the_ppl_are_retarded
14. 10. 2025 11.55
*amiji
ODGOVORI
0 0
Podlesničar
14. 10. 2025 11.57
Si malo skrenil...
ODGOVORI
0 0
Dddddddd
14. 10. 2025 11.42
-1
Vsi vemo, da levicarje najbolj boli, ker je sel skozi Trumpov sporazum. In vsi vemo, da mir verjetno ne bo trajal, ker bo teroristocna organizacika Hamas ponovno zacela z napadi. Me pa zanima kje so vsi pro-palestinski protestniki? Tako zagreto so vzklikali po ulicah "free palestine", sedaj jih pa ni od nikoder.. Glede na vse proteste bi clovek pricakoval, da bo na ulicah veselje in praznovanje premirja... ampak so samo cricki...
ODGOVORI
1 2
Podlesničar
14. 10. 2025 11.45
-1
Tak sporazum ni razlog za nikakršno veselje...
ODGOVORI
0 1
Blue Dream
14. 10. 2025 11.38
+1
Mene zanaima ali bo kdo odgovarjal za vse mrtve in ker je popolnoma porušil mesto Gaza in številne domove nič krivih Palestinskih ljudi ki se sedaj vračajo v ruševine?
ODGOVORI
2 1
Quercus
14. 10. 2025 11.33
+2
In sedaj je Trump izpadel kot velik mirovnik, ki je rešil svet pred tretjo svetovno vojno! A je to tisti Trump, ki je še pred kratkim želel spremeniti Gazo v luksuzno letovišče s kazinoji in zabaviščnimi parki, prebivalce Gaze pa preseliti v sosednje države? In je potem zaradi izjemnega pritiska predvsem arabskih držav ter nezmožnosti izraelske vojske, da po dveh letih bojev premaga Hamas bil tako rekoč prisiljen posredovati in doseči tale začasni mir. In sedaj se tale narcis zopet hvali kakšen mirovnik da je in kako je samo ON zaslužen za končanje vojn po svetu (tudi tistih vojn, ki se sploh še začele niso!). In vojne, ki jih je on končal so bile veliko bolj krvave od druge in prve svetovne vojne skupaj. Da človeku postane slabo od vsega tega pretvarjanja ter poveličevanja ega.
ODGOVORI
4 2
Andrew
14. 10. 2025 11.19
+0
Mal je hudo sprejet, da njim je uspelo doseči mir ha ??
ODGOVORI
1 1
Kriplin
14. 10. 2025 11.11
+3
No, zdaj ko bo za "mir" poskrbel oboroženi Hamas, bomo šele imeli invazijo v Evropo.
ODGOVORI
5 2
Anion6anion
14. 10. 2025 11.10
+1
Ko srečam žida pljunem pred njega, tako kot oni delajo s kristjani v Jeruzalemu
ODGOVORI
4 3
Wolfman
14. 10. 2025 11.18
-1
Teden dni nazaj enega vidim na pumpi! Kolk sem se moral zadrrževati, komaj je šlo čez.
ODGOVORI
2 3
Podlesničar
14. 10. 2025 11.37
Kako pa prepoznaš žida?
ODGOVORI
0 0
Anion6anion
14. 10. 2025 11.09
-2
A so Krampu danes že zamenjali pleničko?
ODGOVORI
1 3
Rakete zemlja zrak
14. 10. 2025 11.08
+1
Janševi nam zavidajo ,da imamo Tanjo Fajon.
ODGOVORI
2 1
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
14. 10. 2025 11.01
+2
Zdaj, ko so talci na varnem, bodo zopet zagnali mesoreznico. Poznamo modus operandi te samo imenovane “nadvrste”.
ODGOVORI
4 2
Kriplin
14. 10. 2025 11.13
+0
Upam da jo bodo res in da Izziji končno naredijo red pred svojimi vrati on ob sredozemski obali. Sicer se bodo tja stekle tudi naše milijarde, še bolj se bo razraslo gnezdišče teroristov in čez 10 let bomo imeli enake ali hujše probleme.
ODGOVORI
1 1
Podlesničar
14. 10. 2025 11.00
+1
7000 oboroženih hamasovcev prevzelo nadzor nad Gazo... haha.
ODGOVORI
1 0
biggbrader
14. 10. 2025 11.00
+0
Drgač bo pa Robi po miz udaru !
ODGOVORI
2 2
jast123
14. 10. 2025 10.59
+1
najlažje je trump naredil, najtežje še prihaja
ODGOVORI
2 1
Osatec
14. 10. 2025 10.56
+0
Samohvala! Tudi drugi so pozabili, česa pa Trump ni naredil, oz. kaj je slabega naredil mnogokje. Vendar imamo kratek spomin in zato taki računajo na Nobela. Obljube, ki so bile dane, pa so premetene in v škodo Palestini!!
ODGOVORI
4 4
galeon
14. 10. 2025 10.51
+5
Židov že 2000 let ne mara nihče. Kamor pridejo jih preganjajo. Le zakaj?
ODGOVORI
6 1
biggbrader
14. 10. 2025 11.00
-1
Vsi ljubimo Palestince 🤣🤣🤣
ODGOVORI
0 1
Wolfman
14. 10. 2025 11.04
-1
Če jih samo preganjaš, še niš ne narediš. Če jih preganjaš, bo ti jutri preganjan!
ODGOVORI
0 1
