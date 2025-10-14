Krhek mir in kršitev 'zlatega pravila': bo dogovor obstal?

Donald Trump je po podpisu premirja v Gazi povedal, da je najtežji del mimo – vendar ključni deli njegovega 20-točk obsegajočega mirovnega načrta ostajajo nedorečeni. Nenazadnje se Hamas in Izrael nista dogovorila o podrobnostih povojnega upravljanja Gaze, obnovi ozemlja in izraelski zahtevi, da se Hamas razoroži. Spodrsljaj pri uresničevanju ene od ključnih točk bi lahko obe strani hitro pahnil nazaj v vojno.

Ameriški predsednik Donald Trump je posredoval pri zgodovinskem mirovnem sporazumu v Šarm el Šejku, vendar se zdaj sooča s precej težjimi izzivi, piše Dominic Waghorn, urednik za zunanjo politiko pri Sky News. Waghorn pravi, da sta Trump in njegova ekipa prekršila eno od nepisanih pravil bližnjevzhodne diplomacije, ki se glasi: "brez dogovora, dokler ni končnega dogovora". Namesto tega so se pogajalci odločili za postopen pristop: doseči tisto, kar je mogoče zdaj, in preostanek pustiti za pozneje. "In delovalo je," piše Waghorn, "vsaj v smislu, da je prineslo podpis sporazuma."

Podpis deklaracije o miru v Gazi FOTO: AP icon-expand

Po analizi Sky News je prva faza Trumpovega načrta vključevala premirje, izpustitev talcev in palestinskih zapornikov, delni umik izraelskih sil in vrnitev humanitarne pomoči v Gazo. "To je bil v mnogih pogledih lahek del," pravi Waghorn. Zdaj pa sledi težji del, pravi Waghorn. Odločitev, kaj se bo zgodilo s Hamasom, ali bo razorožen, kdo bo upravljal Gazo in kdo bo zagotavljal mir. "Načrt predvideva prehodno upravo in mednarodne mirovne sile, ki jih bo nadzoroval 'Odbor za mir', ki mu bo predsedoval sam Trump," piše Waghorn. Trump, kot opominja avtor, je večkrat dejal, da je to "zgodovinski začetek za novi Bližnji vzhod". Toda Waghorn opozarja, da bi brez konkretnih korakov – predvsem oblikovanja varnostnih sil in prehodne vlade – vse ostalo le pri besedah. "Brez tega bi lahko praznino, ki jo je pustil izraelski umik, hitro zapolnil Hamas," piše. Če se bo proces nadaljeval, se bo morala izraelska vojska umakniti še bolj proti meji, kar bo odprlo pot pogovorom o palestinski državnosti in rešitvi dveh držav. Waghorn poudarja, da je Trump okoli sebe zbral široko koalicijo držav, ki jo bo moral angažirati, da "Palestincem ponudi resnično alternativo, v katero lahko verjamejo – saj bo brez tega njegova velika vizija ostala le vizija".

Trumpu priznanja tudi s strani demokratov

Trumpovo vlogo pri dosegu sporazuma o prenehanju spopadov so pohvalili celo njegovi politični nasprotniki v Ameriki Jake Sullivan, ki je bil kot Bidnov svetovalec za nacionalno varnost odgovoren za odziv po napadu 7. oktobra 2023, je za CNN povedal: "Predsedniku Trumpu pripisujem zasluge." Dodal pa je tudi vprašanje: "Ali lahko zagotovimo, da bo ta sporazum preživel v prihodnjem obdobju?"

Zajeli Palestinci, ki jih je Izrael izpustil v Gazo FOTO: AP icon-expand

Tudi nekdanji demokratski predsednik Bill Clinton je dejal, da si Trump in njegova administracija "zaslužita veliko zaslug za to, da sta vse strani ohranila za pogajalsko mizo, dokler ni bil dosežen dogovor".

Štiri krste s trupli talcev vrnjene v Izrael