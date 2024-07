Kri pripada osumljencu, ni prič, ni dokazov, ni Danke. Njena mama pa je rodila

V odmevnem primeru izginotja deklice, ki je šokiral celotno regijo, je Radoslav osumljen, da je po umoru pomagal sinu Dejanu Dragijeviću iz vasi Zlot, pri skrivanju trupla dekleta. Umora male Danke je osumljen še Srđan Janković iz vasi Luka.

Po kontroli kar 17 avtomobilov, ki so usodnega 26. marca zapeljali na Banjsko polje, so podrobno pregledali službeno vozilo delavcev "Vodovoda", v katerem so našli sledi krvi in ga poslali na analizo. Čeprav je obstajala možnost, da kri pripada deklici, je analiza pokazala drugače.

"Opravljenih je bilo veliko izvedenskih pregledov, najprej tistih analiz, ki bi zelo koristile, da se ta zadeva konča. A ujemanja ni, v vozilu, s katerim naj bi jo zadeli, niso našli dekličine DNK, najdena kri pa pripada enemu od osumljencev," je za Kurir pojasnil odvetnik Jovanović.

Po odvetnikovih besedah preiskava trenutno miruje, tožilstvo pa ima za vložitev obtožnice še nekaj več kot dva meseca časa, glede na to, da je zakonski rok za vložitev obtožnice šest mesecev.

"Zaenkrat ni napredka, čakajo se nadaljnji koraki tožilstva, glede na to, da sta oba aretirana preklicala priznanje, da sta deklico ubila – in da ni ustreznih dokazov in prič. Če tožilstvo v tem roku ne bo vložilo obtožnice, bodo osumljenci lahko izpuščeni, a zaradi zapletenosti primera predvidevam, da se to ne bo zgodilo," pravi Jovanović.