Kri v zraku: ali bi vzorci v zadrsko bolnišnico lahko leteli z droni?

V občini Preko na otoku Ugljan vzorce krvi jemljejo enkrat tedensko. Po odvzemu jih naložijo v avtomobil, ki jih odpelje do pristanišča, od tam pa s trajektom do Zadra, kjer jih počaka drug jekleni konjiček in nato dostavi na končno destinacijo – v zadrsko bolnišnico. To zapleteno pot bi lahko skrajšali na vsega 15 minut, če bi krvne vzorce z otoka na celino pošiljali z droni.

"Na Ugljanu vsak milimeter napredka pomeni ogromno, kaj šele, če bi dobili takšen dron za dostavo krvi," meni Silvio Sandalić iz Preka. Da je to odlična novica za njihovo skupnost, mu prikimava tudi sokrajan Nenad Kuštera, ki se pošali: "Ljudje včasih obiščejo zdravnika brez razloga. Sam imam dobro kri, ker popijem veliko vina in vsak dan jem ribe."

Zadrska bolnišnica je medicinski dron kupila za 70 tisoč evrov, ki so jih počrpali iz skladov Evropske unije. Medtem ko vodstvo pridobiva ustrezna dovoljenja, je iskalo tudi možne zračne poti z najšibkejšimi sunki vetra. Za prvi preizkusni let so izbrali petkilometrsko linijo s Prekom na Ugljanu, ki je Zadru najbližji otok.