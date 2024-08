'Kričala sem na pomoč, a vse, kar sem lahko slišala, so bili kriki drugih'

V nesreči je po do zdaj znanih podatkih umrla ena oseba, 15 so jih uspeli rešiti, šest pa je še vedno pogrešanih. Med njimi so 59-letni britanski tehnološki tajkun Mike Lynch , njegova 18-letna hčerka Hannah , predsednik uprave banke Morgan Stanley International Jonathan Bloomer in odvetnik britanske multinacionalne odvetniške pisarne Chris Morvillo . Predvideva se, da je šesterica ostala ujeta v kabinah.

Priče so za italijansko tiskovno agencijo Ansa povedale, je bila jahta v času nevihte zasidrana pred pristaniščem in se ni pravočasno umaknila na varno. Med nevihto se je zlomil jambor, jahta pa se je potopila.

Mama rešila svojo hčerko: Z vsemi močmi sem jo držala nad valovi

Med rešenimi je Lyncheva soproga Angela Bacares, pa tudi mama, ki je rešila svojo enoletno hčerko, in dekličin oče James Emsley.

35-letna Charlotte Golunski je za La Repubblico povedala, da so jih zbudili grmenje, strele in valovi, zaradi katerih se je čoln zibal, in zdelo se je kot "konec sveta", preden so popadali v vodo. "Za dve sekundi sem Sofio izgubila v morju, nato pa sem jo sredi besnenja valov močno zagrabila. Držala sem jo na površju z vso močjo, roke sem iztegnila navzgor, da se ne bi utopila. Vse je bilo temno. V vodi nisem mogla imeti odprtih oči. Kričala sem na pomoč, a vse, kar sem lahko slišala okoli sebe, so bili kriki drugih," se spominja.

Glede na njen profil na LinkedInu je Golunskijeva partnerica v Lynchovem podjetju Invoke Capital.

Iskanje se nadaljuje

Razbitine jahte ležijo na globini 50 metrov, iskanju pogrešanih pa so se danes pridružili tudi potapljači.

Iz britanskega oddelka za preiskavo pomorskih nesreč v Združenem kraljestvu so sporočili, da so v Palermo poslali svoje inšpektorje, ki bodo izvedli "predhodno oceno" o incidentu.

"Po incidentu na Siciliji smo v stiku z lokalnimi oblastmi in smo vpletenim britanskim državljanom pripravljeni zagotoviti konzularno podporo," pa je sporočil tiskovni predstavnik britanskega zunanjega ministrstva.