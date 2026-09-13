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'Kričali smo, jokali in prosili za pomoč'

Milna, 13. 09. 2026 16.22 pred 27 minutami 3 min branja 2

Avtor:
K.H.
Požar na Braču

Pred ognjenimi zublji, ki so zajeli dele Brača, so turisti in domačini skakali celo v vodo. Na stotine ljudi so evakuirali iz hotelov in domov. Medtem ko so se drugi umikali na varno, pa sta dva domačina iz Milne ostala in spremljala razmere ter pred požarom pomagala rešiti približno 20 hiš.

Požar je povsem nepripravljene ujel številne turiste. Shelbie iz Velike Britanije je opisala trenutke panike, ko so skušali pobegniti z območja: "Bilo je grozljivo. Z nami je bil tudi enoletni otrok. Bili smo v vodi, na pedalinu, in skušali doseči ladjo, ki je odplula mimo. Kričali smo, jokali in prosili za pomoč. Na srečo so se ustavili in nas vzeli na krov. Šlo je za življenje ali smrt."

"Ne vemo, kam gremo. Evakuirali so nas iz hotela Gava. Povsod okoli je bil ogenj," je za Net.hr pripovedoval John iz Velike Britanije. 

"Želimo si samo domov," pa je po neprespani noči dejala ena od turistk, ki je še vedno v šoku. 

Požar, ki je ponoči grozil Milni in okoliškim naseljem, je za seboj pustil uničenje, številne pretresene ljudi in zgodbe, ki jih prebivalci ne bodo tako hitro pozabili. 

Gasilcem je z velikimi napori vendarle uspelo obvarovati večji del naselja pred najhujšim. "Borijo se po najboljših močeh, vendar je požarišče ogromno. Ognjena fronta je zelo velika in že prečka cesto," je dejal domačin Stipe, ki je opazoval, kako je ogenj požiral rastje in objekte. Med ogroženimi hišami je bila tudi njegova. "Ampak smo jo že odpisali," je vdan v usodo povedal za Net.hr.

Tudi Marica je skupaj s težje pokretnim možem spremljala, kako so se plameni približevali njunemu domu. "Lahko predstavljate," je nemočno odgovorila na vprašanje, če jo skrbi, da bo ogenj zajel njeno hišo.

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Zaradi pravočasnega klica rešenih 20 hiš

Ko so se nad območjem pri Milni dvigali oblaki dima, sirene pa so prebivalce pozvale k takojšnji evakuaciji, sta se domačin Frane Serdar in njegov prijatelj odločila za tvegano potezo. "Nisva imela več možnosti za umik. Ostala sva tukaj, da spremljava razmere in skušava pomagati gasilcem, če bi bilo treba," je povedal za RTL Danas.

Kot pravi, sprva sploh ni vedel, kako obsežna je katastrofa. "Ko smo se tega zavedli, pa je bilo že prepozno," se spominja dramatičnih trenutkov.

Frane Serdar
Frane Serdar
FOTO: RTL Danas

Ogenj se je nevarno približal naselju, zato sta takoj ukrepala. "Ko je bil požar najmočnejši, sva poklicala gasilce in opozorila, da je zgoraj še več hiš. Hvala bogu so posredovali približno pol ure pred katastrofo in uspeli rešiti vse te domove," pravi Frane. S tem sta po njegovih besedah rešila približno 20 hiš, ki so jim grozili ognjeni zublji. Med njimi je bila tudi njegova hiša.

A rešiti niso mogli vseh. Ena od hiš, ki je stala neposredno na poti, po kateri se je širil požar, je zgorela. "Ta hiša je bila dobesedno na prvi bojni črti. Temperatura je bila tako visoka, da so se morali gasilci z vozilom umakniti, saj je obstajala nevarnost, da bi se vnelo tudi vozilo," opisuje Frane. Gost borov gozd okoli hiše je ogenj še dodatno podžigal, zato je bila obramba skoraj nemogoča.

Najhuje je bilo za lastnika, ki je nemočno opazoval, kako plameni uničujejo sadove desetletij dela. "Ko človek gleda, kako mu v nekaj urah izgine 20 ali 30 let dela, odrekanja in vlaganj, tega ne more razumeti nihče, ki tega ni doživel. Zelo mi je hudo zanj. Jaz sem samo njegov prijatelj, pa me boli. Kako je šele njemu," je dejal Frane.

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13. 09. 2026 17.21
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13. 09. 2026 17.27
Imam občutek,da "vojne" v evropi ne bo sprožil Putin,temveč turizem.V nekaj letih smo prišli od tega,da smo se borili za turiste,do tega,da se borimo proti njim..in,ko države in občine ne ukreajo dovolj učinkovito,se to zgodi,da vzamejo ljudje to v svoje roke,v glavnem domačini..
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