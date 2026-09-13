Požar je povsem nepripravljene ujel številne turiste. Shelbie iz Velike Britanije je opisala trenutke panike, ko so skušali pobegniti z območja: "Bilo je grozljivo. Z nami je bil tudi enoletni otrok. Bili smo v vodi, na pedalinu, in skušali doseči ladjo, ki je odplula mimo. Kričali smo, jokali in prosili za pomoč. Na srečo so se ustavili in nas vzeli na krov. Šlo je za življenje ali smrt."

"Ne vemo, kam gremo. Evakuirali so nas iz hotela Gava. Povsod okoli je bil ogenj," je za Net.hr pripovedoval John iz Velike Britanije.

"Želimo si samo domov," pa je po neprespani noči dejala ena od turistk, ki je še vedno v šoku.

Požar, ki je ponoči grozil Milni in okoliškim naseljem, je za seboj pustil uničenje, številne pretresene ljudi in zgodbe, ki jih prebivalci ne bodo tako hitro pozabili.

Gasilcem je z velikimi napori vendarle uspelo obvarovati večji del naselja pred najhujšim. "Borijo se po najboljših močeh, vendar je požarišče ogromno. Ognjena fronta je zelo velika in že prečka cesto," je dejal domačin Stipe, ki je opazoval, kako je ogenj požiral rastje in objekte. Med ogroženimi hišami je bila tudi njegova. "Ampak smo jo že odpisali," je vdan v usodo povedal za Net.hr.

Tudi Marica je skupaj s težje pokretnim možem spremljala, kako so se plameni približevali njunemu domu. "Lahko predstavljate," je nemočno odgovorila na vprašanje, če jo skrbi, da bo ogenj zajel njeno hišo.