Kričanje, odrekanje hrane, prisilno hranjenje, spolne zlorabe ...

Starši zlorabljenih otrok so prepričani, da so pomanjkljivosti pri zaposlovanju in preverjanju šolskih nadzornikov omogočile zlorabe. "Gre za ogromen škandal," je dejal Florian Lastelle, odvetnik treh pariških družin, ki so zaradi domnevnih zlorab svojih otrok vložile kazenske ovadbe. "Državni šolski sistem je vir ponosa v tej državi, a žal danes v Franciji ni mogoče reči, da javni sistem otrokom zagotavlja varnost."

Otroke naj bi zlorabljali šolski nadzorniki, preiskave pa trenutno vodijo v 84 vrtcih, približno 20 osnovnih šolah in okoli deset dnevnih centrih, je za Guardian potrdila glavna pariška tožilka Laure Beccuau .

Šolski nadzorniki skrbijo za otroke med kosilom, odmori, počitkom in popoldanskimi dejavnostmi, včasih z otroki preživijo tudi več časa kot učitelji. Ne zaposlujejo jih neposredno šole ali ministrstvo za šolstvo, temveč mestne hiše oziroma lokalne oblasti. A kot pravijo starši, je to pogosto brez ustreznega usposabljanja ali sploh strokovne izobrazbe. Starši pred vstopom otroka v vrtec zahtevajo seznam imen in fotografije šolskih nadzornikov. Ti podatki jim žal niso na voljo.

Vrtec je v Franciji obvezen od tretjega leta starosti, šolski nadzorniki pa sodelujejo v skupinah otrok starih od tri do 11 let. In obtožbe, ki jih navajajo starši so hude. Vključujejo kričanje na otroke, porivanje, cukanje, odrekanje hrane ali pa prisilno hranjenje ter spolne napade in posilstva.

Odvetnik Louis Cailliez, ki zastopa dve pariški družini, je februarja vložil kazenski ovadbi zaradi domnevnih posilstev otrok v vrtcu leta 2025. V enem primeru naj bi šolski nadzornik v šoli na zahodu Pariza posilil triletno deklico, v drugem primeru pa naj bi isti nadzornik posilil triletnega dečka, potem ko so ga zaradi pritožb o fizičnem nasilju nad otroki premestili na drugo šolo.

"Nekega jutra je bil triletni deček pred šolskimi vrati tako v stiski, da ni hotel vstopiti v šolo. Padel je v nekakšno stanje transa, njegova mati pa je bila v solzah. Ravnateljica je morala priti ven in otroka prisiliti, da je šel v šolo, takrat pa niti mati niti ravnateljica nista vedeli, zakaj," je pojasnil Cailliez in dodal, da otroci po takšnih zlorabah trpijo tako fizično kot psihično.

Sojenje proti šolskemu nadzorniku, obtoženemu spolnih zlorab petih otrok, starih med tri in pet let, se bo pričelo prihodnji teden. Prav tako se prihodnji mesec pričakuje sodba v primeru drugega nadzornika, 47-letnika, obtoženega spolnega zlorabljanja devetih deklic v francoski prestolnici.

Nov pariški župan, Emmanuel Gregoire, je sprožil načrt v vrednosti 20 milijonov evrov za reševanje "resnih motenj v sistemu šolskih nadzornikov". "Če je bila storjena kolektivna napaka, je bila to ta, da so se ti incidenti obravnavali kot osamljeni primeri, čeprav v resnici kažejo na sistemsko tveganje in morda celo na sistemsko kulturo molka," je Grégoire povedal za Le Monde. Gregoire, ki je razkril, da je bil tudi sam kot otrok spolno zlorabljen s strani šolskega nazdornika, je ustanovil državljansko skupščino za razpravo o vlogi šolskih nadzornikov.

Samo med januarjem in aprilom je mestna hiša v Parizu suspendirala 78 šolskih nadzornikov, med njimi 31 zaradi suma spolnih zlorab.