Krik groze: mama v prtljažniku našla truplo 10-letnega sina

Sosedje so povedali, da so okoli 15.30 slišali grozljive krike, zato so pritekli na ulico. Eden od sosedov je povedal, da je prišel na ulico in videl, da so odprta avtomobilska vrata, drug sosed naj bi mu rekel, naj ne hodi tja, poroča časnik Herald Sun.

Na kraj so seveda prihiteli tudi reševalci, a dečku kljub oživljanju niso morali več pomagati. Prebivalci so od policistov in reševalcev izvedeli, da je bil deček v prtljažniku več ur.

V nedeljo so v Sheppartonu izmerili 35,5 stopinje Celzija. V avtomobilu so temperature še višje, saj se v eni uri lahko dvignejo za tudi do 70 odstotkov.

Čeprav je preiskava še v teku, policisti ne sumijo, da bi šlo za nasilno smrt.