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Krim v temi. Zelenski pa 'otrok s posebnimi potrebami za Evropejce' ?

Kijev, 24. 06. 2026 06.21 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Volodimir Zelenski

Po obsežnih ukrajinskih napadih na infrastrukturo na zasedenem Krimu je brez elektrike ostal del Sevastopola, največjega mesta na polotoku. Proruske oblasti poročajo tudi o novih omejitvah za prebivalce, medtem ko Moskva priznava, da ukrajinski napadi vse bolj vplivajo na življenje v Rusiji in na okupiranih ozemljih. V ZDA pa odmevajo pripombe na račun ukrajinskega predsednika.

Po besedah proruskega guvernerja Sevastopola Mihaila Razvožajeva so ukrajinski napadi zadeli energetske objekte, zaradi česar je prišlo do izpadov električne energije. Pred tem naj bi ruska protizračna obramba nad mestom sestrelila devet ukrajinskih brezpilotnikov.

Ukrajina medtem trdi, da je v zadnjih dneh izvedla več usklajenih napadov na ključne logistične in energetske objekte na Krimu. Posebne enote naj bi skupaj z odporniškim gibanjem na polotoku poškodovale železniški most čez Severni krimski kanal pri vasi Rozdolne, ki ga ruska vojska uporablja za oskrbo enot na jugu Ukrajine.

Po navedbah ukrajinskega obrambnega ministrstva so bili tarče napadov tudi skladišče nafte pri termoelektrarni v Kerču, električna transformatorska postaja na zahodu Krima in distribucijska postaja utekočinjenega zemeljskega plina v Simferopolu.

Krim
Krim
FOTO: Shutterstock

Zapiranje trgovin, prepoved nočne vožnje z motorji

Zaradi vse pogostejših napadov oblasti na Krimu uvajajo dodatne varnostne ukrepe. V Sevastopolu so javni prevoz ustavili ob 22. uri, večje trgovine in gostinski lokali pa morajo zapreti vrata že ob 20. uri. Ulična razsvetljava je zmanjšana.

Že pred dnevi so oblasti prepovedale prodajo goriva zasebnim uporabnikom, prejšnji teden pa tudi nočno vožnjo z mopedi in motorji. Kot razlog navajajo, da hrup otežuje zaznavanje ukrajinskih dronov.

Krimsko ministrstvo za šport je odpovedalo vse športne dogodke in treninge za otroke do 1. septembra, oblasti pa so ustavile tudi sprejemanje novih prijav v poletne otroške tabore.

Putin: Droni prihajajo v ogromnih valovih

Ruski predsednik Vladimir Putin je prvič javno priznal obseg ukrajinskih napadov na rusko infrastrukturo. Dejal je, da ukrajinski droni prihajajo v "ogromnih valovih" in da je njihov namen destabilizacija družbe ter motenje oskrbe z energijo in turistične dejavnosti.

Po njegovih besedah za napadi stoji "celoten Zahod", rusko vlado pa je pozval, naj sprejme dodatne ukrepe za blaženje posledic.

O resnosti razmer priča tudi izjava ruskega podpredsednika vlade Alexander Novak, ki je sporočil, da Moskva razmišlja o začasni ustavitvi izvoza dizelskega goriva, da bi zaščitila domači trg. Rusija je že omejila izvoz bencina in letalskega goriva, številne regije pa uvajajo omejitve pri prodaji goriva.

Smrtne žrtve tudi v Ukrajini

Medtem se napadi nadaljujejo tudi na ukrajinski strani fronte. V mestu Balaklija na vzhodu države je rusko obstreljevanje po navedbah lokalnih oblasti zahtevalo eno smrtno žrtev.

Dan prej je v ruskih napadih po Ukrajini umrlo najmanj devet ljudi. Tri osebe so bile ubite v Krivem Rogu, rojstnem mestu ukrajinskega predsednika Volodymyr Zelenskyy, kjer je po navedbah ukrajinskih oblasti ruska vojska uporabila balistični izstrelek s kasetnim bojnim delom.

Vojna, ki traja že več kot štiri leta, tako vstopa v novo fazo, v kateri ukrajinski napadi vse pogosteje segajo globoko v rusko zaledje in na okupirana ozemlja, posledice pa vse bolj občutijo tudi civilisti daleč od frontne črte.

Zelenski pri Trumpu na pogovorih o mirovnem načrtu
Zelenski pri Trumpu na pogovorih o mirovnem načrtu
FOTO: AP

Nova knjiga razkriva žaljive pripombe o Zelenskem

Medtem je v ZDA odmevala objava nove knjige Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump, ki opisuje pogovore v administraciji predsednika Donalda Trumpa.

Po navedbah avtorjev naj bi ameriški finančni minister Scott Bessent med razpravo o rudarskem sporazumu z Ukrajino ukrajinskega predsednika označil za "otroka s posebnimi potrebami za Evropejce" ter ga primerjal z likom Mr. Beana. Iz Bele hiše navedb za zdaj niso komentirali.

Varnostni svet Združenih narodov pa je medtem naslovil ukrajinski veleposlanik pri ZN Andrii Melnik. Dejal je, da bi lahko Kijev ponovno preučil svoj predlog premirja, če mednarodna skupnost ne bo storila več za končanje vojne. "Naše potrpljenje ni neskončno. Premirje po trenutnih frontnih črtah je že samo po sebi velik kompromis."

ukrajina vojna kijev krim

Smo koze doslej podcenjevali?

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