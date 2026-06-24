Krim v temi. Zelenski pa 'otrok s posebnimi potrebami za Evropejce' ?

Po besedah proruskega guvernerja Sevastopola Mihaila Razvožajeva so ukrajinski napadi zadeli energetske objekte, zaradi česar je prišlo do izpadov električne energije. Pred tem naj bi ruska protizračna obramba nad mestom sestrelila devet ukrajinskih brezpilotnikov. Ukrajina medtem trdi, da je v zadnjih dneh izvedla več usklajenih napadov na ključne logistične in energetske objekte na Krimu. Posebne enote naj bi skupaj z odporniškim gibanjem na polotoku poškodovale železniški most čez Severni krimski kanal pri vasi Rozdolne, ki ga ruska vojska uporablja za oskrbo enot na jugu Ukrajine. Po navedbah ukrajinskega obrambnega ministrstva so bili tarče napadov tudi skladišče nafte pri termoelektrarni v Kerču, električna transformatorska postaja na zahodu Krima in distribucijska postaja utekočinjenega zemeljskega plina v Simferopolu.

Krim FOTO: Shutterstock

Zapiranje trgovin, prepoved nočne vožnje z motorji

Zaradi vse pogostejših napadov oblasti na Krimu uvajajo dodatne varnostne ukrepe. V Sevastopolu so javni prevoz ustavili ob 22. uri, večje trgovine in gostinski lokali pa morajo zapreti vrata že ob 20. uri. Ulična razsvetljava je zmanjšana. Že pred dnevi so oblasti prepovedale prodajo goriva zasebnim uporabnikom, prejšnji teden pa tudi nočno vožnjo z mopedi in motorji. Kot razlog navajajo, da hrup otežuje zaznavanje ukrajinskih dronov. Krimsko ministrstvo za šport je odpovedalo vse športne dogodke in treninge za otroke do 1. septembra, oblasti pa so ustavile tudi sprejemanje novih prijav v poletne otroške tabore.

Putin: Droni prihajajo v ogromnih valovih

Ruski predsednik Vladimir Putin je prvič javno priznal obseg ukrajinskih napadov na rusko infrastrukturo. Dejal je, da ukrajinski droni prihajajo v "ogromnih valovih" in da je njihov namen destabilizacija družbe ter motenje oskrbe z energijo in turistične dejavnosti. Po njegovih besedah za napadi stoji "celoten Zahod", rusko vlado pa je pozval, naj sprejme dodatne ukrepe za blaženje posledic. O resnosti razmer priča tudi izjava ruskega podpredsednika vlade Alexander Novak, ki je sporočil, da Moskva razmišlja o začasni ustavitvi izvoza dizelskega goriva, da bi zaščitila domači trg. Rusija je že omejila izvoz bencina in letalskega goriva, številne regije pa uvajajo omejitve pri prodaji goriva.

Smrtne žrtve tudi v Ukrajini

Medtem se napadi nadaljujejo tudi na ukrajinski strani fronte. V mestu Balaklija na vzhodu države je rusko obstreljevanje po navedbah lokalnih oblasti zahtevalo eno smrtno žrtev. Dan prej je v ruskih napadih po Ukrajini umrlo najmanj devet ljudi. Tri osebe so bile ubite v Krivem Rogu, rojstnem mestu ukrajinskega predsednika Volodymyr Zelenskyy, kjer je po navedbah ukrajinskih oblasti ruska vojska uporabila balistični izstrelek s kasetnim bojnim delom. Vojna, ki traja že več kot štiri leta, tako vstopa v novo fazo, v kateri ukrajinski napadi vse pogosteje segajo globoko v rusko zaledje in na okupirana ozemlja, posledice pa vse bolj občutijo tudi civilisti daleč od frontne črte.

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