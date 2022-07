Kriminalcem zasegli ferrarija, z njim bodo preganjali njihove 'kolege'

Policija na Češkem je predstavila najnovejšo pridobitev v svojem voznem parku avtomobilov – ferrarija, ki lahko doseže hitrost do 326 kilometrov na uro. Avtomobil so zasegli kriminalcem in ga predelali v policijsko vozilo, zdaj pa bodo z njim ironično lovili prav kriminalce.

icon-expand FOTO: Češka policija icon-chevron-left icon-chevron-right Pojasnili so, da jih je predelava avtomobila za policijsko rabo prišla približno enako, kot bi jih stal nakup nove škode hatchback. Strošek predelave je znašal 12.000 evrov. Ferrarija 458 Italia bodo med drugim uporabljali za onemogočanje nezakonitih cestnih dirk in preganjanje ukradenih avtomobilov. Vozilo s fluorescentnimi rumenimi in modrimi črtami, ki 100 km/h doseže v zgolj 3,4 sekunde, bo uporabljal oddelek za posebni nadzor, vozili pa ga bodo posebej usposobljeni policisti. Jiri Zly, vodja policijskega oddelka za promet, je dejal, da bodo ferrarija med drugim uporabljali za pregon "najbolj agresivnih voznikov" na čeških cestah. Na svojem Twitter profilu so objavili tudi posnetek predelanega vozila. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Češka policija je pojasnila še, da sicer za boj proti hudim kriminalnim dejavnostim uporabljajo na stotine vozil, ki so jih zasegli prav kriminalcem.