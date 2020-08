Kriminalci povsem legalno kupovali ciprske potne liste

Številni kriminalci in pokvarjeni politiki, ki jim je doma grozil pregon, so rešitev našli v shemi, s katero poskuša Ciper v državo "privabiti" čim več investicij. Potne liste so med drugim uspeli pridobiti oziroma kupiti posamezniki, osumljeni izsiljevanja, pranja denarja, podkupovanj, goljufij ... Nekatere med njimi iščejo z Interpolovimi tiralicami, ciprski državljani pa so postali tudi ljudje, proti katerim so sprejete mednarodne sankcije.

Ciprska vlada je proti plačilu izdajala potne liste iskanim kriminalcem. To razkrivajo tako imenovani ciprski dokumenti, do katerih se je ekskluzivno dokopalaAl Jazeera. Gre več kot 1400 prošenj za izdajo potnih listov, ki jih je med leti 2017 in 2019 odobrila vlada v Nikoziji. Ker so številne vključevale tudi družinske člane, je ljudi, ki so na ta način dobili ciprsko in s tem evropsko državljanstvo, blizu 2500, prihajajo pa iz več kot 70 držav.

Potne liste so izdali v okviru Ciprskega investicijskega programa, namenjenem spodbujanju vlaganja v državo. V okviru programa lahko ciprsko državljanstvo in s tem državljanstvo Evropske unije ter potni list, ki omogoča potovanja brez omejitev v 174 držav sveta, pridobi vsakdo, ki na Cipru vloži oziroma porabi najmanj 2,15 milijona evrov.

Čeprav je bil dodaten pogoj, da ima prosilec "čisto" kartoteko, to varovalo očitno ni pomagalo. Kot piše Al Jazeera, je bilo dokazovanje prepuščeno prosilcem, preverjanje pa precej "luknjasto". Tako imenovane zlate potne liste so zato med drugim dobili tudi obsojeni goljufi, posamezniki, ki se ukvarjajo s pranjem denarja, in politiki, obtoženi korupcije, dodajajo. Evropska unija je Ciprski investicijski program ob njegovi uvedbi leta 2013 sprejela z nelagodjem, številni kritiki pa so skozi vsa ta leta opozarjali na možnost izkoriščanja. Nikozija ga po drugi strani odločno brani, saj je tudi z njegovo pomočjo Ciper finančno ostal "nad vodo". V sedmih letih se je namreč v državo preko omenjenega programa nateklo več kot sedem milijard evrov.

