Kriminalci ugrabili moškega, rešila ga je fotografija, ki jo je poslal punci

Skupina moških v dveh vozilih je pred dnevi v obalnem mestu Sabinillas, ki je okoli 100 km oddaljeno od Malage, sredi ulice ugrabila moškega. Stlačili so ga v prtljažnik vozila in ga odpeljali na neznano lokacijo. Ugrabitelji so od moškega skušali pridobiti informacije o tretji osebi, ki jih je pri poslu z drogami ogoljufala za približno 30.000 evrov.

"Policisti so se takoj odpravili na lokacijo, kjer so našli parkiran avtomobil, ki se je ujemal z znamko in modelom vozila na fotografiji žrtve," je zapisala španska policija. Na območju mesta Torre del Mar, blizu Malage, so nato izsledili še drugo vozilo ugrabiteljev. Ti so kasneje v vozilo spravili ugrabljenega moškega, policija pa jih je prestregla na avtocesti v smeri Malage.

Žrtev ni bila poškodovana in je v dobrem stanju, so zapisali. Štiri ugrabitelje so aretirali zaradi suma ugrabitve, članstva v kriminalni organizaciji in nezakonitega posedovanja orožja.