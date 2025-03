'Kriminalec Dodik in vojni zločinec Putin grozita z destabilizacijo BiH'

Čeprav je Tožilstvo BiH izdalo nalog za privedbo vodstva Republike Srbske, vključno z njenim predsednikom Miloradom Dodikom, se to še ni zgodilo. V skupščini te manjše entitete je sicer na dnevnem redu sprejemanje načrta nove ustave, kar je Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi označila za neposredno kršitev ustavne ureditve BiH. Zaradi ogrožanja varnosti in stabilnosti BiH več ameriških senatorjev zahteva nove sankcije proti Dodiku. Pozivi k sankcioniranju odgovornih za krizo v BiH so zaznamovali tudi sejo Evropskega parlamenta.

Narodna skupščina Republike Srbske je brez glasov opozicije v torek sprejela odločitev, da sproži postopek sprejemanja nove ustave RS, ki vsebuje številne kontroverzne določbe, ki so v neposrednem protislovju z ustavno ureditvijo BiH. Med drugim predvideva ukinitev Sveta narodov RS in podpredsednika, uvaja Vojsko RS in ureja vprašanje Distrikta Brčko. Dodikova ustava tudi predvideva, da bi Banjaluka bila glavno mesto RS, status prestolnice pa bi podelili Vzhodnemu Sarajevu (Pale). RS bi suvereno odločala o pristojnostih republike, pri čemer bi si pridržala pravico, da po lastni volji odstopi od sporazuma (na ravni BiH), prav tako načrt ustave določa, da lahko sporazum o spremembi mejne črte med RS in Federacijo BiH potrdi tudi z referendumom. Načrt ustave RS predvideva tudi ustanovitev specializiranega sodišča in tožilstva RS, ki bi sankcioniralo tiste, ki bi kršili "Dodikove zakone". V skupščini bodo o tem danes odločali po hitrem postopku. "Načrt Ustave Republike Srbske neposredno krši ustavno ureditev Bosne in Hercegovine in predstavlja nevaren poskus spodkopavanja pravnega okvira države, oslabitve institucionalne integritete in poglabljanja političnih delitev. Vsi izvoljeni uradniki in člani kateregakoli parlamenta, vključno s poslanci Narodne skupščine Republike Srbske, imajo odgovornost, da prepoznajo, preprečijo in se izognejo procesom, ki predstavljajo grožnjo demokraciji, ustavnemu redu in stabilnosti države," so ob tem sporočili iz Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE). Sprejemanju nove ustave je sicer na torkovi seji nasprotovalo tudi nekaj pripadnikov opozicije v skupščini RS. "Mogočna Amerika v 230 letih ni spremenila ustave, na rojstni dan našega voditelja pa sestavljamo ustavodajno skupščino, da nas požgejo kot vžigalico," je bil kritičen Nebojša Vukanović, vodja poslanske skupine Pravičnost in red. "Ljudje, pozivam vas, da ne sledite slepemu vodji iz Domanovićevih romanov, ki nas vleče v propad. Ne igrajte se z Republiko Srbsko in Bosno in Hercegovino," je dejal. Predstavniki vladajoče koalicije so poslance opozicije označili za izdajalce, ker ne želijo podpreti nove ustave RS.

Milorad Dodik in Vladimir Putin (fotografija iz 2023) FOTO: AP icon-expand

'Kriminalec Dodik in vojni zločinec Putin grozita z destabilizacijo BiH' Skupina ameriških kongresnikov in senatorjev je ameriškemu državnemu sekretarju Marcu Rubiu poslala odprto pismo, v katerem so izrazili zaskrbljenost zaradi protiustavnega delovanja Milorada Dodika, predsednika bosanskohercegovske entitete Republike Srbske (RS). "S svojim separatističnim delovanjem že leta izziva institucije Bosne in Hercegovine, spodkopava Daytonski sporazum ter ogroža ozemeljsko celovitost in etnosocialno kohezijo države," so zapisali. V pismu omenjajo, da je sodišče BiH 26. februarja Dodika spoznalo za krivega nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta in ga obsodilo na leto dni zapora in šest let prepovedi opravljanja funkcije. Prav tako opozarjajo na to, da je uvedel prepoved delovanja državnih varnostnih in pravosodnih institucij BiH znotraj RS ter institucijam RS ukazal uporabo sile, da preprečijo zakonito delovanje državnih organov BiH na območju entitete. Zato so ameriško administracijo pozvali, naj uporabi diplomacijo, sankcije in vsa razpoložljiva sredstva, da prepreči poslabšanje stanja v BiH. Predlagajo uvedbo novih sankcij proti Dodiku in njegovim sodelavcem, med drugim finančne omejitve in prepoved potovanja, pa tudi imenovanje posebnega odposlanca za Zahodni Balkan ter sodelovanje z evropskimi partnerji za oblikovanje enotnega mednarodnega stališča proti odcepitvenim grožnjam. "Varnost, stabilnost in gospodarska blaginja Bosne in Hercegovine je ključnega pomena za ameriške interese na Zahodnem Balkanu," so poudarili v pismu. Pismo so podpisali tako republikanski kot demokratski predstavniki. Kritikam Dodika se je pridružil tudi republikanski kongresnik Joe Wilson, ki je na svojem profilu na družbenem omrežju X zapisal: "Milorad Dodik, ki je pod sankcijami ZDA, in vojni zločinec Vladimir Putin grozita, da bosta destabilizirala Bosno in Hercegovino in razdrla Daytonski mirovni sporazum. Državni sekretar Marco Rubio ima prav: moramo se odzvati in preprečiti ponavljanje zgodovine."

Tudi v Evropskem parlamentu pozivi k sankcijam O razmerah v BiH in Dodikovih odcepitvenih grožnjah je v sredo zvečer razpravljal tudi Evropski parlament. Predstavnik Evropske komisije Christophe Hansen je dejal, da je BiH zašla v institucionalno in politično krizo, politične predstavnike te države pa je pozval, naj se osredotočijo na reforme za napredek na poti integracije v EU. "EU od politikov pričakuje, da se vzdržijo dejanj, ki bi lahko povzročila delitve in nove napetosti," je dejal Hansen. Spomnil je, da je zaradi naraščanja napetosti misija Eufor v BiH preventivno napotila dodatne vojaške enote. "Odziv EU je jasen in nedvoumen. Od oblasti RS pričakujemo, da bodo spoštovale odločbo Ustavnega sodišča RS in umaknile zakone, ki ogrožajo ustavno ureditev ter stopile v dialog z namenom zmanjševanja napetosti," je dejal predstavnik Evropske komisije in poudaril, da je treba spoštovati suverenost in ozemeljsko celovitost BiH.

Med razpravo so nekateri evropski poslanci pozvali k uvedbi sankcij proti tistim, ki kršijo Daytonski mirovni sporazum. Nizozemska evroposlanka Tineke Strik, ki je bila tudi pobudnica razprave o razmerah v BiH, je Dodika označila za marioneto ruskega predsednika Putina na Balkanu. "Dodik ne deluje v interesu državljanov niti za njihovo dobrobit. Pripravljen je izpolniti katerokoli zahtevo Moskve, tudi če to pomeni vojno," je dejala Stirkova, ki je poudarila, da je cilj proruskega voditelja, da obdržati se na oblasti in obogateti. Evropska unija je že prejšnji teden pozvala politično vodstvo entitete RS, naj se vzdrži provokativne retorike in razdiralnih dejanj, kot so ogrožanje suverenosti, enotnosti in ozemeljske celovitosti BiH.

Dodika še vedno niso aretirali Dan po tem, ko je tožilstvo Bosne in Hercegovine odredilo, da morajo vodstvo Republike Srbske privesti na zaslišanje, se to še vedno ni zgodilo. Njegov odvetnik je danes za Euronews BiH dejal, da ni pogojev za izdajo naloga za aretacijo vodstva RS. V bran Dodiku je že v torek stopil tudi predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ki se sicer doma še vedno sooča z množičnimi protesti in pozivi k odstopu. "Srbija nikoli ne bo podprla aretacije predsednika Republike srbske Milorada Dodika, predsednika vlade RS Radovana Viškovića in predsednika skupščine Republike srbske Nenada Stevandića, še zlasti ne zaradi političnih nesoglasij z uradnim Sarajevom in predstavniki mednarodne skupnosti, in bo trdno stala ob svojem narodu. Živela Srbska, živela Srbija," je v objavi na Instagramu dejal srbski predsednik. Dodik, ki je včeraj praznoval svoj 66. rojstni dan, je napovedal, da se bo danes sestal z vsemi predstavniki srbskega naroda, ki delajo v institucijah na ravni BiH. Srbe, ki delajo v Sarajevu, je pozval, naj "se sami odločijo, ali bodo ali ne bodo tam delali". S spornimi zakoni je namreč vodstvo RS prepovedalo delo Sodišča BiH, Tožilstva BiH ter drugih institucij BiH na območju RS. Prav tako so zagrožene kazni za tiste, ki bodo ignorirali "odločitev organov in institucij RS".