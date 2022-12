Kriminalisti na sedežu Macronove stranke in podjetja McKinsey

Po navedbah tožilstva so v torek preiskali sedež stranke Preporod, sedež združenja, ki se ukvarja s financiranjem stranke, in pariške pisarne svetovalnega podjetja McKinsey. Zadeva je povezana z odprtjem preiskav, ki so se začele konec oktobra zaradi obtožb o nepravilnem upravljanju računov predsedniške volilne kampanje in obtožb o favoriziranju ter pomoči pri tem, je v Parizu sporočilo posebno tožilstvo za finančni kriminal.

Primer je pritegnil pozornost pred predsedniškimi volitvami spomladi tudi, ker so se državni izdatki za zunanje svetovanje med Macronovim prvim mandatom 2018-2021 več kot podvojili. Tožilstvo želi preveriti, ali je Macron v svoji finančni bilanci volilne kampanje navedel vse svetovalne storitve, ki jih je prejel od McKinseyja.

Tiskovni predstavnik stranke Preporod Loic Signor je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal, da je normalno, da sodstvo preiskuje svobodno in neodvisno ter da so v stranki na voljo tožilstvu za posredovanje vseh koristnih informacij o volilnih kampanjah.

Pri podjetju McKinsey so potrdili preiskavo svojih pisarn in ob tem navedli, da v celoti sodelujejo z oblastmi.

Tožilstvo bo preverilo tudi, ali je vlada pri podeljevanju svetovalnih pogodb morda favorizirala McKinsey in ali sta Macron in njegov politični tabor imela od tega koristi. Francoski Le Monde je že spomladi poročal, da so bili sedanji in nekdanji svetovalci McKinseyja vpleteni v Macronovo volilno kampanjo leta 2017 in da so zaposleni v McKinseyju dobili položaje v Macronovi stranki in na ministrstvih.